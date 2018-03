Fake GPS Hacks: Standort fälschen mit Android oder iPhone

© IncorporateApps / Montage: connect.de Mit Apps wie Fake GPS Location lässt sich unter Android und iOS der Standort fälschen.

GPS-Faken ist in Mode: Es gibt viele gute Gründe, den Standort, den das Handy meldet, durch einen Hack zu verändern. Sei es, weil man eine neue App testen oder gar selbst entwickeln möchte, oder weil ein interessanter Online-Dienst nur in den USA funktioniert - nie war die auch "Location Spoofing" genannte Vortäuschung eines anderen Standortes so leicht wie heute.

In diesem Ratgeber erörtern wir die Möglichkeiten zum Faken von GPS-Koordinaten an Android-Smartphones und dem iPhone.

GPS: So ermitteln Smartphones ihren Standort

Moderne Smartphones ermitteln ihren Aufenthaltsort üblicherweise mit dem so genannten A-GPS. Die Abkürzung "GPS" ist längst zum Synonym für satellitengestützte Navigation geworden.

Mit den Handys hat sich das "A" hinzugesellt, das für "Assistiertes GPS" steht. Das bedeutet, dass das Smartphone auch in der Nähe verfügbare WLANs sowie Informationen aus dem Mobilfunknetz zur Standortermittlung heranzieht. So schont es den Akku und ermöglicht die Anzeige des Aufenthaltsortes auch im Innenraum, wo es keinen Sichtkontakt zu den Satelliten des GPS-Systems gibt.​​



GPS-Standort faken unter Android

Als Android-Nutzer laden Sie als erstes die kostenlose App Fake GPS Location Spoofer Free auf ihr Handy. Dann schalten Sie die Android-Entwicklereinstellungen frei. Dazu öffnen Sie die Android-Einstellungen und tippen dort auf "Über das Telefon".

© Screenshot WEKA / connect Durch sieben Tipper auf “Build Nummer” schalten Sie die Entwicklereinstllungen frei.

Dort tippen Sie sieben Mal hintereinander auf die Zeile "Build Nummer". Anschließend verlassen Sie "Über das Telefon" und finden den neuen Eintrag "Entwickleroptionen" direkt darüber.

Hinweis: Wir gehen von einem Standard-Android aus, wie Google es ausliefert. Je nach Handy kann die Vorgehensweise leicht abweichen. Funktioniert der beschriebene Weg nicht, suchen Sie am besten nach dem Hersteller und gegebenenfalls Modellnamen sowie dem Zusatz "Entwickleroptionen freischalten" beziehungsweise "enable developer settings" im Web.

© Screenshot WEKA / connect Sind die Entwickleroptionen aktiviert, können Sie dort Fake GPS Location Spoofer Free als App für simulierte Standorte auswählen.

Öffnen Sie die Entwickleroptionen und tippen Sie auf "App für simulierte Standorte" (in Android 6, früher hieß die Option "Simulierte Standorte erlauben"). Dann wählen Sie "Fake GPS Location Spoofer Free" aus.

© Screenshot WEKA / connect Fake GPS Location App: Die Bedienung ist denkbar einfach.

Starten Sie nun die Fake GPS Location App. Sie lässt sich ähnlich wie Google Maps bedienen, d.h. Sie haben verschiedene Möglichkeiten, um den gewünschten Standort anzusteuern. Wahlweise können Sie einfach doppelt auf die Karte tippen oder die Suchfunktion benutzen.

Sobald Sie am Ziel angekommen sind drücken Sie den orangefarbenen Knopf mit der Pfeilspitze unten rechts. Fake GPS gaukelt Android nun den neuen Standort vor und andere Apps werden ihn akzeptieren. Über den Stopp-Knopf links unten beenden Sie die Standortsimulation wieder.

GPS-Standort am iPhone faken

Am iPhone ist es ungleich schwerer, einen Standort zu simulieren. Die meisten Lösungen, zum Beispiel LocationFaker, erfordern einen Jailbreak. Beim Jailbreak verschafft man sich unter Ausnutzung einer Sicherheitslücke Administrationsrechte für Apples Betriebssystem iOS, kann dann den alternativen AppStore Cydia installieren und dort unter anderem LocationFaker herunterladen. Der Aufwand ist also hoch und da sich iOS immer seltener "knacken" lässt ist die Lösung auch nicht zukunftssicher.

© Screenshot WEKA / connect Pokémon GO WebSpoof: Mit diesem Fake-GPS-Hack können Sie Ihren Standort im Spiel fälschen.

Einfacher ist da schon, wenn sich Entwickler gezielt einer App annehmen, um dieser einen falschen Standort vorzutäuschen. So geschehen zum Beispiel bei Niantics Spielehit Pokémon GO. Hier hängt das Spielgeschehen vom Aufenthaltsort ab. Zugleich ist das Spiel sehr beliebt, so dass die Entwicklung einer Sonderlösung für Hacker attraktiv ist.



Eine dieser Lösungen ist der Location Spoofer Pokémon GO WebSpoof​. Die kostenlos erhältliche Software funktioniert ausschließlich mit Pokémon GO und bedarf einiger technischer Kenntnisse sowie etwas Zeitaufwand. Außerdem setzt sie einen Mac mit Apples Entwicklungsumgebung Xcode voraus. Mit diesem muss das iPhone verbunden sein, so lange Sie die Standortänderung simulieren möchten. Zudem besteht jederzeit die Gefahr, dass ein Pokémon GO Update den WebSpoofer außer Gefecht setzt.



Vom Einsatz dieser und anderer Fake GPS Apps für Pokémon GO müssen wir aber auch aus einem anderen Grund abraten: Niantic betrachtet sie als Cheats und droht Spielern bei Entdeckung mit dem permanenten Ausschluss aus dem Spiel.​​

