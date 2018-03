Smartphone-Betriebssystem: Fazit

Waren Blackberrys und Windows-Mobile-Smartphones lange reine Business-Maschinen, kommt heute eigentlich kein Gerät mehr ohne passable Multimedia-Grundausstattung aus. Die strikte Trennung zwischen Smartphones für den geschäftlichen Alltag und solchen für den privatem Spaß gibt es nicht mehr. So bieten selbst ausgewiesene Businessboliden längst eine zumindest passable Kamera sowie einen gut bedienbaren Musicplayer.

Und auch unter einem anderen Aspekt rücken die Plattformen näher zusammen: Bisher gab es Geräte, die konsequent auf bequemen Medienkonsum ausgerichtet waren, und andere, die schöne Fotos schießen und hochauflösende Filme drehen, bei der Darstellung von Inhalten aber nicht restlos überzeugen können. Auch dieser Unterschied ist nicht mehr so gravierend.

Der schönste Medienwiedergeber bleibt weiterhin Apples iPhone, das in der Version 4 nun auch seine Fähigkeiten bei der Medienproduktion deutlich verbessert hat. Hier gehört Symbian nicht zuletzt wegen der Vielzahl an Geräten mit bestens ausgestatteten Kameras noch immer zu den besten. Den Spagat zwischen beiden Anforderungen kriegt derzeit das erste Bada-Modell am besten hin. Android profitiert vor allem vom großen Angebot an Zusatzsoftware und der Bandbreite an Herstellern. Blackberry und Windows Mobile haben in den letzten Jahren deutlich aufgeholt.

Einen tabellarischen Vergleich der Multimediafunktionen finden Sie in der Tabelle oben.

Anzeige

Anzeige

Mehr zum Thema Show Your App Award Das sind die 15 Super-Apps Auf den M-Days - einer der größten Kongress-Messen rund um das Thema Mobile - wurden jetzt die Super-Apps gekürt. Wir stellen die 15 besten mobilen…

App-Tipps Apps zum Abheben Smart sind moderne Handys vor allem dank dem großen Software-Sortiment. connect zeigt Ihnen eine ganz und gar subjektive Auswahl an empfehlenswerten… App-Tipps Die 15 beliebtesten Apps des Jahres 2011 Die Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (AGOF) hat in ihrer Studie "mobile Facts 2011" die beliebtesten mobilen Anwendungen in Deutschland ermittelt.…

App-Tipps Pflicht-Apps für das iPhone Mehr als eine halbe Million Apps tummeln sich in Apples App Store. Die kann man nicht alle auf seinem iPhone installieren, daher haben wir ein paar… Heimvernetzung Das kann der Streaming-Standard Miracast Miracast soll die Android-Welt in Sachen Streaming vereinheitlichen. Wir stellen den Standard vor.