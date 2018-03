Fazit: Einfachheit kontra Flexibiltät

Ein iPhone ist sehr einfach zu bedienen, und die wenigen Details und Konzepte, die nicht intuitiv klar werden, sind schnell erlernt. Dazu trägt bei, dass die Bedienung Spaß macht.

Doch der Einfachheit hat Apple einiges geopfert: Individualisierbarkeit, etwa mit Widgets, gehört genauso dazu wie komplexere Bedienoptionen a la Kontextmenü; auch das Umfeld (Betreiberwahl, iTunes, App Store) ist restriktiv. In diesen Bereichen kann Android punkten, obwohl es unbestreitbar von iOS beeinflusst ist.

Das flexible Konzept von Android gibt Technik-affinen Nutzern die Möglichkeit, das Smartphone in Hardware und Benutzerschnittstelle an persönliche Bedürfnisse anzupassen, auch das Ökosystem ist viel offener. Diese komplexere Welt verträgt in den Details noch einigen Feinschliff, dann aber kann sie iOS in der Usability gefährlich nahekommen.

© Google

Android 2.2

Pro

Flexibilität ermöglicht individuelle Bedienung

Hardware-Tasten für wichtige Funktionen

mit Widgets gut anpassbar

Hardware-Varianten etwa mit realem Keyboard oder sehr günstigem Preis sind möglich

Gewöhnung an komplizierte Bedienwege erforderlich

teils schwer verständliche Konzepte (E-Mail-Labels)

Hersteller-Skins machen Lerneffekte zunichte

© Apple

iOS 4.0

Pro

Einfachheit nach wie vor ungeschlagen

Ein-Weg-zum-Ziel-Konzept sehr leicht zugänglich

bei aktuellem iPhone 4 sehr gute Hard-/Software-Abstimmung

Ökosystem (iTunes, App Store) unterstützt gute Usability

User-Interface wenig individualisierbar

Grundfunktionen teils sehr Apple-spezifisch bezeichnet

keine Vielfalt bei der Hardware

restriktives Ökosystem

