Service-Hotlines der Mobilfunkanbieter: Fazit

Wie hält und gewinnt man in Zeiten eines gesättigten Marktes Kunden?

Indem man sie auch nach Vertragsabschluss nicht hintenüber fallen lässt, sondern ihnen mit gutem Rat und eventueller Tat im Problemfall zur Seite steht. Denn nichts vergrätzt Kunden nachhaltiger als pampiger Service, falsche Beratung oder nicht enden wollende Warteschleifen in der Hotline. Um einer solchen Misere vorzubeugen, hilft nur eins: Nicht am falschen Ende sparen. So sollten die hinteren Riegen der Testkandidaten überlegen, ob sie wirklich genug Servicepersonal an den Headsets sitzen haben und ob dieses auch angemessen geschult ist - denn wer seine Mitarbeiter nicht mit dem nötigen Wissen versorgt, kann ihnen bei mangelnder Qualität der Antworten keinen Vorwurf machen. Wie's anders und besser geht, zeigen Vodafone und O2: Letztere haben sich auf Platz zwei emporgearbeitet, Vodafone lieferte eine rundum zufriedenstellende Vorstellung ab und darf sich als einziger der getesteten Mobilfunkanbieter das connect-Urteil "sehr gut" ans Revers heften.

Anzeige

Anzeige

Mehr zum Thema Hintergrund: Elektrosmog Wie gefährlich ist Handystrahlung? Ist die Angst vor Mobilfunkstrahlung gerechtfertigt? Drohen Langzeitfolgen durch Handynnutzung?

6 Tipps und Tricks für Akku & Co. Smartphone im Winter: Handy richtig vor Kälte schützen Im Winter ist das Handy oder Smartphone besonderen Belastungen ausgesetzt. Wir zeigen, wie Sie Ihr Handy bei Kälte und Nässe schützen. Technik in hohen Temperaturen So schützen Sie Handy, Tablet und Co. vor Hitze Auch Ihrem Handy, Smartphone, Tablet oder Notebook setzt die Hitze zu. Wir zeigen wie Sie Ihre mobile Technik in den heißen Monaten schützen.

Handy-Recycling So wertvoll sind alte Handys und Smartphones Millionen von alten Handys und Smartphones verstauben in Schubladen. Dabei enthalten die Geräte wertvolle Rohstoffe, die recycelt werden können. Abo-Abzocke und Tarif-Tücken Diese Kostenfallen sollte jeder Smartphone-Nutzer kennen Wer am Smartphone nicht aufpasst, wird schnell abgezockt. Wir verraten, auf welche Abzocke-Tricks und Tarif-Fallen Sie achten müssen.