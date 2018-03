Fazit: Bluetooth-GPS-Empfänger

Der Test zeigt deutlich, dass es alleine mit der Ausstattungsoption "Sirf-III" nicht getan ist.

Die Konstruktion eines GPS-Empfängers hält offensichtlich genügend Stellschrauben bereit, um ein gutes oder ein mittelmäßiges Produkt zu fabrizieren. Die drei Erstplatzierten bieten für jeden Einsatzzweck das Richtige: Wer bei Tageswanderungen seine Route mitschneiden will, der greift am besten zum Modell von Qstarz mit der hervorragenden Akkulaufzeit von über 21 Stunden. Wer die größtmögliche Genaugkeit will, der liegt beim Royaltek RBT-2001 richtig, muss aber ein Ladekabel immer in Griffweite haben. Ein guter Kompromiss ist der Testsieger von Jentro, der mit elf Stunden Laufzeit fast tagestauglich und bei der Genauigkeit dem Royaltek ebenbürtig ist - der Empfänger ist mit der passenden Software noch dazu A-GPS-fähig und mit 80 Euro erfreulich preiswert. Gutes gibt es auch bei der Kompatibilität zu vermelden: Zwar zickten einige Empfänger an manchen Handys, echte Inkompatibilitäten gab's im Test jedoch nicht.

Die Tabelle mit den aufgeschlüsselten Testergebnissen und den Preisen der GPS-Empfänger finden Sie im aktuellen auto connect-Sonderheft 3/07.

