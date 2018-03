Fazit: Fernsehen im Internet

Fernsehen übers Internet wird erwachsen.

Die IPTV-Angebote stehen dem Satelliten-TV- und Kabelanschluss kaum mehr in etwas nach und dank Video on Demand gibt's auch dann was zu sehen, wenn trotz Hunderter TV-Kanäle immer noch nicht das Richtige dabei ist. Zwar hinken die VoD-Angebote den Videotheken in puncto Angebot und Aktualität immer noch etwas hinterher, aber der Abstand wird fast täglich kleiner.

T-Home hat ein absolut rundes und praxistaugliches Angebot am Markt, das im Frühjahr dank neuer Features noch interessanter wird. Arcor und Alice könnten in puncto Verfügbarkeit und Filmangebot noch zulegen, sind aber bei Vertragslaufzeiten und Preis ungeschlagen. 1&1 verzichtet mit seinem Media-Center auf IPTV und bietet dafür ein überzeugendes VoD- und Multimedia-Angebot.

