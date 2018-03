Digicam vs Handykamera: Fazit

Gegen eine echte Digicam haben die Handys noch immer kaum eine Chance.

Doch bei guten Bedingungen sind durchaus konkurrenzfähige Aufnahmen drin. Zudem hat sich bei der Einsatzfähigkeit einiges getan: Viele Modelle bieten einen brauchbaren Blitz, sodass auch bei schlechten Lichtverhältnissen mehr rauskommt als verrauschte Graubilder. Die Kameras sind zudem schneller geworden, was das Fotografieren zusätzlich erleichtert. Am besten hat uns das Sony Ericsson K850i gefallen. Das ist in Sachen Bedienung und Ausstattung auf eine einfache und flexible Handhabung getrimmt und kommt auch bei der Bildqualität zu den besten Ergebnissen. Nokias N82 folgt und hat dem N95 8GB den Blitz voraus. Die Nokias sind zudem die besten Camcorder im Handyformat.

