Fazit: Netztest 2007

Ergebnis des Netztest 2007

Telefonieren in Deutschland ist in allen Mobilfunknetzen kein Problem mehr, das zeigt der Netztest 2007 deutlich.

Telefonieren

Auch wenn es vereinzelt und vorübergehend noch Schwierigkeiten gibt, etwa wenn O2 das Roaming ins T-Mobile-Netz etwas zu früh abschaltet, schlägt das statistisch kaum durch. Gerade einmal fünf Punkte trennen in der Kategorie Telefonieren den schlechtesten vom besten Netzbetreiber - das sind 1,7 Prozent. Und die gehen im Wesentlichen auf Unterschiede in den Messungen bei der Bahn zurück, denn auf der Schiene gibt's das größte Verbesserungspotenzial. Nichts zu meckern gibt es auch an der in allen Netzen nah am Optimum liegenden Sprachqualität. Wer also das Handy nur zum Telefonieren braucht, kann neben der Netzqualität auch gut auf den Preis achten.

Datendienste

Das gilt für Zeitgenossen, die Datendienste nutzen, nicht. Hier haben die kleinen Netzbetreiber noch lange nicht das Niveau von T-Mobile und Vodafone erreicht. Kein Wunder, schließlich kostet der Ausbau des UMTS-Netzes auf das fast DSL-schnelle HSDPA viel Geld. Geld, das O2 nur zögerlich investiert und das E-Plus erst im nächsten Jahr locker machen will.

T-Mobile und Vodafone setzen da im Kampf um den begehrten Business-Kunden größere Resourcen ein. Geringere Fehlerraten bei der Datenübertragung lassen auf ein deutlich feiner gewebtes Netz aus Basisstationen schließen, die hohen Datenübertragungsraten dokumentieren die hohe Verfügbarkeit von HSDPA im UMTS-Netz. Dass es dabei noch unterschiedliche strategische Ausrichtungen gibt, mag das Beispiel der Bahn-Messungen dokumentieren. In diesem kritischen Bereich, der für keinen der Netzbetreiber ein Ruhmesblatt ist, liegt T-Mobile mit der größten Zahl an erfolgreichen Daten-Sessions vorn.

Doch in der Stadt und zwischen den Städten auf Landstraßen und Autobahnen dokumentiert Vodafone, dass das Bekenntnis zu UMTS nicht nur im Marketing gelebt wird. Die bei weitem höchsten Datenraten bringen den Düsseldorfern denn auch neben der Spitzenverfügbarkeit von Sprachdiensten den Sieg des großen Netztests 2007.

