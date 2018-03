Google Maps auf mobilen Geräten: Fazit

Google hat mit seiner mobilen Maps-Anwendung fürs Handy eine Software im Portfolio, welche die etablierten Navigationsanbieter mit ihren zum Teil hochkomplizierten Tariftabellen das Fürchten lehren dürfte

Der Dienst ist zugänglich, einfach zu bedienen und funktioniert zuverlässig. Auch die via WLAN realisierte Ortungsfunktion auf Apples mobilen Geräten überzeugt durch ihre unkomplizierte Funktion, ist jedoch stark von der Hotspot-Abdeckung abhängig. Klar - vollwertige Navigation bieten beide nicht, aber die unkomplizierte Machart der Dienste lässt fast den Wunsch danach aufkeimen. In Sachen Ortung gibt es zum gewohnten GPS während der Fahrt derzeit keine Alternative. Bis die Akkulaufzeiten der GPS-Empfänger mit denen aktueller Handys mithalten können, ist die Ortung via WLAN eine willkommene Alternative - in Gebäuden sogar so gut wie die einzige Möglichkeit. Erst wenn das Handy seine Position immer und sofort ohne Wartezeit parat hat, haben ortsbasierte Dienste das Zeug zum Massenmedium.

