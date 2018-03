Schon im letzten Jahr lagen die von vielen Netzbetreibern in Österreich und der Schweiz erzielten Testergebnisse im Vergleich zu denen aus Deutschland weit vorn.

Der Netztest 2011 fördert den Grund zu Tage, der in einem einzigen Satz zusammengefasst werden kann: Die tun was. Das lässt sich zwar nicht für alle sieben alpenländischen Netzbetreiber generalisieren, doch bei einzelnen Mobilfunkunternehmen ist der technologische Sprung dafür umso deutlicher.

In der Schweiz etwa konnte Swisscom seine Vormachtstellung behaupten, wenngleich der Vorsprung vor dem Besten aus Deutschland und vor dem zweitplatzierten im eigenen Land zusammengeschmolzen ist.

Der Zweitplatzierte in der Schweiz heißt in diesem Jahr Orange, der Anbieter hat einen gewaltigen Sprung nach vorn gemacht. Abgesackt ist hingegen Sunrise, besonders bei den Smartphone-Messungen hinkt der Netzbetreiber hinterher.

Weiterhin gut bleibt Orange in Österreich, doch die Konkurrenz zieht trotzdem davon. Etwa T-Mobile Austria, die anscheinend in einigen Städten ein ähnliches Ausbauprogramm wie die Deutsche Telekom durchgezogen haben. Man darf gespannt sein, was da noch kommt - und ob sie bei konsequentem Weiterbau der A1 Telekom Austria gefährlich werden können, die doch mit 472 Punkten gnadenlose Überlegenheit zeigt.

Nur nicht gegenüber Hutchison 3G, die ihr reines 3G-Netz mit einem Riesensprung auf 476 Punkte auf Platz 1 des Netztests in Österreich und im gesamten Ländervergleich katapultieren. Das nötigt höchsten Respekt ab

.

© connect Die Ergebnisse im Überblick

