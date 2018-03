Fazit: Pro und Contra

Pro:

Die Nutzer sind sich einig: TouchFLO ist die Zukunft von Windows Mobile - so lässt sich das funktionsreiche Betriebssystem viel besser bedienen.

Ausdauer, Sende- und Empfangsqualität sind für ein PDA-Phone überraschend gut. Auch die Akustik stimmt.

In Sachen Verarbeitung ist der Touch Dual ein echter Aktivposten: Der Slider sitzt und wackelt nicht, die Anfassqualität überzeugt dank griffiger Oberfläche.

Dank Windows Mobile steht ein riesiges Arsenal an Zusatzsoftware bereit, mit dem sich der Touch Dual aufrüsten lässt. So kann man nicht nur Unebenheiten in der Ausstattung individuell ausbügeln, sondern auch immer wieder neue Nutzungsmöglichkeiten entdecken.

Contra:

Eine Mini-USB-Buchse für Headset, USB- und Ladekabel - das ist mindestens ein Anschluss zu wenig. Die Zubehörindustrie freut's: Adapter schaffen Abhilfe.

TouchFLO hin, Fingerbedienung her: Was dem Touch Dual fehlt, sind passende Funktionstasten für das Startmenü und die OK-/Schließen-Taste - Samsung und Palm machen vor, wie sich Windows Mobile sicher mit einer Hand bedienen lässt.

Kein WLAN, kein integriertes GPS und eine wenig brauchbare Kamera: An der Ausstattung haben viele etwas auszusetzen. Die fehlenden Features wirken sich negativ auf das Preis-/Leistungsverhältnis aus.

Anzeige

Anzeige

Mehr zum Thema Testbericht HTC Touch im Test Zugunsten der Einfachheit lässt der HTC Touch nichts weg, sondern hält es unter einer sehr übersichtlichen und zudem individuell anpassbaren…

Bildschirmfoto Screenshot beim HTC One (M9) erstellen Sie möchten den Bildschirminhalt Ihres HTC One (M9) dauerhaft festhalten? Wir verraten den nötigen Handgriff für einen Screenshot. Synchronisations-Tool für HTC-Smartphones HTC-Sync-Manager: Tipps, Bedienung, Funktionen Wir zeigen, wie der Sync Manager funktioniert, was er kann und wie Sie, egal ob mit PC oder Mac, damit Ihre Daten auf Handy und Rechner synchron…

Preisentwicklung HTC One M9 - Wann sinkt der Preis? Das HTC One M9 wird ein teurer Spaß. Mit etwas Geduld lässt sich sparen. Wir haben uns die Preisentwicklung der Vorgänger HTC One M8 und des M7… Mehr Speicher statt Bloatware HTC: Apps deinstallieren Mehr Speicher statt Bloatware: Wir zeigen, wie Sie von HTC vorinstallierte Apps auf einem Desire 820 entfernen können und wo man als Nutzer an Grenzen…