Gesund essen war noch nie so leicht.

Stell dir vor, du hättest einen persönlichen Ernährungsberater…

…er wählt Rezepte aus, die perfekt auf deine Ziele abgestimmt sind. Er schreibt Einkaufslisten für dich, hilft dir beim Kochen und beantwortet all deine Fragen. Abnehmen, zunehmen oder gesund essen wäre dann gar nicht so schwer, oder? Finde heraus, wie leicht das sein kann. Mit feastr.





feastr ist dein digitaler Ernährungsberater, allzeit bereit als App in deiner Tasche. Wöchentlich erhältst du einen gesunden, individuellen und zielorientierten Ernährungsplan. feastr ist für jeden geeignet, egal ob du abnehmen, zunehmen oder einfach nur lecker essen willst. Vom Normalo, über den Foodie, bis hin zum Fitness-verrückten Veganer.

Lade dir die App kostenlos im Apple App-Store herunter und lasse dich in unserer einwöchigen Testphase überzeugen.

© feastr feastr Produktübersicht

Anders als bei herkömmlichen Ernährungsprodukten stehst du im Mittelpunkt. Wir erwarten nicht von dir, dass du dein ganzes Leben umkrempelst, sondern passen uns an dich und deine Gewohnheiten an. Dabei geben wir dir die nötigen Tools - wie beispielsweise eine intelligente Einkaufsliste - an die Hand. Du hast keine Zeit und Lust einkaufen zu gehen? Setz dich auf dein Sofa und lasse dir mit einem Klick alle Zutaten für deine Rezepte nach Hause liefern.

Wir legen großen Wert darauf, dir Zeit und Kopfschmerzen zu ersparen. feastr ist keine Diät und fühlt sich zu keinem Zeitpunkt so an – und das zu einem unschlagbaren Preis von ~2,5 € pro Woche.

Um unsere Vision Realität werden zu lassen, haben wir uns zu viert zusammengetan:

© feastr v. l. n. r. Jan, Alex, Danilo, Levent

Kennengelernt haben wir uns in einem Fitness Startup. Dort ist uns klargeworden, dass viele Menschen mit ihrer Ernährung und Übergewicht kämpfen. Da wir uns schon lange mit Ernährung beschäftigen, gründeten wir im September 2015 feastr und arbeiten seither mit vollem Fokus an der Umsetzung unserer Vision: gesunde Ernährung für alle.

Um möglichst viele Menschen zu erreichen, haben wir allein durch Content Marketing bereits über 23.000 Follower für unseren Instagram Kanal gewinnen können. Alle unsere Fotos und Videos entstehen in Eigenregie: vom Erstellen der Rezepte, über das Kochen, bis hin zu den Aufnahmen.

fearstr Quelle: fearstr fearstr - Avocado Eggs

188 Mrd. USD wurden 2014 weltweit im Ernährungs- und Fitnessmarkt umgesetzt - Tendenz steigend. Gesundheit und körperliches Wohlbefinden nehmen in der westlichen Welt einen sehr hohen Stellenwert ein. Dazu gehört unter anderem gesunde, ausgewogene und körperbewusste Ernährung. Aufgrund der Komplexität des Themas Ernährung gibt es eine große Nachfrage für Angebote, die dem Kunden die Herausforderungen, die damit einhergehen, abnehmen. Wir sehen daher ein sehr großes Potential für unser innovatives Angebot.

Eine zentrale Aufgabe der nächsten Monate wird es sein, unsere Nutzerbasis zu erweitern und eine Android Version unserer App zu entwickeln.

Den Ernährungsberater in einen funktionstüchtigen, intelligenten Algorithmus zu packen war nicht einfach. Wir haben es aber geschafft. Nun gilt es zu beweisen, dass unser digitaler Ernährungsberater einem teuren “analogen” Ernährungsberater in Nichts nachsteht.

