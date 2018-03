Fernost-Exotik: Dual-Sim-Handys

© Archiv dual-sim-handy aus asien: zwei feldstärke-anzeigen links oben im display deuten auf die beiden gsm-teile hin.

Anzeige

Ja, es gibt sie: Handys, die zwei SIM-Karten aufnehmen und dank zweier GSM-Sende-Empfangsteile auch gleichzeitig nutzen können. Das Problem: Die Dual-SIM-Handys stammen von hierzulande unbekannten Herstellern, sind oft nur auf Messen zu sehen und verschwinden dann wieder. Einen Händler zu finden, der die Asien-Ware im Programm hat, ist nicht einfach. Elektronik-Spezialist Conrad hat zwar ein entsprechendes Gerät für 400 Euro in seinem Onlineshop, kann dieses aber frühestens im Juni liefern. Dasselbe gilt für den Shop www.2-phones-in-1.com. Betreiber Jens Mayer hat uns dennoch bereits ein CECT T689 (anvisierter Preis etwa 300 Euro) zur Verfügung gestellt. Und siehe da, der Betrieb mit zwei SIM-Karten funktionierte reibungslos: Einfach die gewünschte Rufnummer eintippen, dann erscheint für jede SIM eine grüne Hörertaste auf dem Touchscreen. Auch ist die Ausstattung mit MP3-Player, 1,3-Megapixel-Kamera und 256- MB-Speicherkarte nicht mal schlecht. Doch die Geräte - auch das bei Conrad - werden nur mit englischer Benutzerführung geliefert. Die Tastatur ist schlecht beleuchtet, die Drücker sind mini. Damit ist auch diese Lösung nur bedingt empfehlenswert. Dass Dual-SIM-Handys machbar sind, zeigt sie aber allemal - daher der Appell an die großen Handyhersteller: Selber machen und her damit!

Anzeige

Mehr zum Thema Hintergrund: Elektrosmog Wie gefährlich ist Handystrahlung? Ist die Angst vor Mobilfunkstrahlung gerechtfertigt? Drohen Langzeitfolgen durch Handynnutzung?

6 Tipps und Tricks für Akku & Co. Smartphone im Winter: Handy richtig vor Kälte schützen Im Winter ist das Handy oder Smartphone besonderen Belastungen ausgesetzt. Wir zeigen, wie Sie Ihr Handy bei Kälte und Nässe schützen. Technik in hohen Temperaturen So schützen Sie Handy, Tablet und Co. vor Hitze Auch Ihrem Handy, Smartphone, Tablet oder Notebook setzt die Hitze zu. Wir zeigen wie Sie Ihre mobile Technik in den heißen Monaten schützen.

Handy-Recycling So wertvoll sind alte Handys und Smartphones Millionen von alten Handys und Smartphones verstauben in Schubladen. Dabei enthalten die Geräte wertvolle Rohstoffe, die recycelt werden können. Abo-Abzocke und Tarif-Tücken Diese Kostenfallen sollte jeder Smartphone-Nutzer kennen Wer am Smartphone nicht aufpasst, wird schnell abgezockt. Wir verraten, auf welche Abzocke-Tricks und Tarif-Fallen Sie achten müssen.