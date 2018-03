© BNP Paribas Die Finanzplatz-App Trader's Box

Bewertung: 5 von 5 Sternen

Testgerät: iPhone 5

Preis: kostenlos

Download: itunes.apple.de

Beim ersten Start von Trader's Box gilt es, die sich über viele Bildschirmseiten erstreckenden Nutzungsbedingungen zumindest zu überfliegen und zu bestätigen. Darin schützt sich der App-Herausgeber vor allem vor einer möglichen Haftung aufgrund der in der App wiedergegebenen Finanzinformationen - explizit sollen es keine Finanzanalysen im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes sein.

Anschließend zappelt es im Sekundenrhythmus in roter und grüner Farbe auf dem Bildschirm: Die auf der Watchlist vorselektierten Kurswerte für DAX-Indikation, EUR/USD, Gold, Silber, Rohöl Brent und Bund Futur blinken bei jeder Kurserhöhung für einen Augenblick in Grün und bei einem Wertefall in Rot auf. Hinter dem derzeitigen Kurs erscheint das jeweilige Plus oder Minus als Prozentwert.

Bildergalerie Galerie Die Trader's-Box-Börsen-App

Über Register am oberen Rand kann man von der Watchlist mit den eigenen Favoriten zu den Indizes, Währungen und Rohstoffen wechseln. Mit dem Button oben rechts neben dem BNP-Paris-Schriftzug kann der Nutzer die Einträge der Watchlist entsprechend seinen Vorstellungen anpassen. Ebenso lassen sich auf den anderen Registern die Einträge nach Wertpapierkennnummer, International Securities Identification Number oder Name auswählen.

Zu den weiteren Funktionsbereichen der App kommt man über die Knöpfe unten: "Dailys" bietet jeden Morgen vor Börsenöffnung den aktuellen Marktüber- und Ausblick der BNP Paribas in mehreren Rubriken. Unter "Produkte" lassen sich Hebelprodukte aufspüren und "News" bündelt aktuelle Börsenmeldungen in Tickerform.

Fazit

Die App-Macher hatten ein gutes Händchen bei der übersichtlichen Gestaltung und leichten Bedienbarkeit der App. Ihr Nutzwert ist vor allem für Kursinteressenten hoch.

Abzug gibt es, da die App das iPhone-5-Display nicht ausnutzt.

