Fitbit ist der erfolgreichste Anbieter von Fitness-Trackern. Das Angebot reicht dabei von einfachen Schrittzählern bis zu Pulsuhren mit Smartwatch-Funktionen. Selbst eine intelligente Waage hat das Unternehmen aus Boston im Angebot. Die dazugehörigen Apps, mit denen sich das tägliche Bewegungspensum auswerten lässt, gibt es kostenlos für iOS, Android und Windows Phone und damit für alle wichtigen Plattformen.

Entsprechend dürfte da für jeden, der sein Bewegungspensum im Blick behalten will, etwas dabei sein. Die Preise reichen von 45 bis 250 Euro. Praktisch: Seit kurzem können Sie für Ihren Account bei Fitbit mehrere Tracker nutzen. Im Folgenden stellen wir Ihnen die verschiedenen Tracker von Fitbit vor.

Fitbit Surge

© Fitbit Fitbit Surge

Die Fitbit Surge ist keine echte Smartwatch, aber von den Fitbit-Trackern am nächsten an Apple Watch und Co. dran, denn sie kann ankommende SMS und Anrufe melden. Mit integriertem GPS, optischem Pulsmesser und insgesamt acht Sensoren ist sie deutlich mehr als ein einfacher Bewegungs-Tracker oder Schrittzähler und richtet sich explizit an (Hobby)-Sportler.

Preis: etwa 250 Euro

GPS

3-Achsen-Beschleunigungsmesser

3-Achsen-Gyroskop

digitaler Kompass

optischer Herzfrequenzmonitor

Höhenmesser

Umgebungslichtsensor

Vibrationsmotor

Touchsreen-Display (monochrom)

SMS-Benachrichtigungen

Schlaferkennung und Alarme

Bluetooth 4.0

Speicher: für 7 Tage detaillierter Bewegungsdaten

Ausdauer: 7 Tage

Fitbit Charge HR

© Archiv Fitbit Charge HR

Die Fitbit Charge HR ist der zweite Fitbit-Tracker mit Pulsmesser und ermittelt neben zurückgelegten Schritten, der Distanz, bewältigten Stockwerken, Kalorien und "aktiven" Minuten entsprechend auch den Ruhepuls und erstellt täglich eine Pulsfrequenzkurve.

Preis: etwa 150 Euro

optischer Herzfrequenzmonitor

3-Achsen-Beschleunigungsmesser

Höhenmesser

Vibrationsmotor

Schlaferkennung und Alarme

OLED-Display

Bluetooth 4.0

Speicher: für 7 Tage detaillierter Bewegungsdaten

Ausdauer: 5 Tage

Fitbit Charge

© Archiv Fitbit Charge

Optisch vom Charge HR kaum zu unterscheiden, fehlt dem Charge allerdings der Pulsmesser. Damit spielt er eine Liga unter dem erstgenannten Wearable, mit seinem OLED-Display ist er in dieser Klasse jedoch der am besten ausgestattete Bewegungs- und Aktivitäts-Tracker.

Preis: etwa 110 Euro

3-Achsen-Beschleunigungsmesser

Höhenmesser

Vibrationsmotor

Schlaferkennung und Alarme

OLED-Display

Bluetooth 4.0

Speicher: für 7 Tage detaillierter Bewegungsdaten

Ausdauer: 10 Tage

Fitbit Flex

© Connect Fitbit Flex

Wer über den Tag auf etwas detaillierte Auswertungen direkt am Tracker verzichten kann, der bleibt mit dem Fitbit Flex deutlich unter 100 Euro. Der eigentliche Tracker lässt sich hier übrigens aus dem Armband nehmen, das es in verschiedenen Farben gibt. Die Ausdauer ist hier deutlich schwächer als bei den Charge-Modellen.

Preis: etwa 75 Euro

3-Achsen-Beschleunigungsmesser

Vibrationsmotor

Bluetooth 4.0

Speicher: für 7 Tage detaillierter Bewegungsdaten

Ausdauer: 5 Tage

Fitbit Flex im Test

Fitbit One

© Hersteller Fitbit One

Den Fitbit One trägt man nicht am Handgelenk, sondern per Clip an der Hosentasche. Er bietet mit die beste Ausdauer und ein einfaches OLED-Display ähnlich wie das Fitbit Charge. Ideal, wenn man seinen Tracker etwas unauffälliger tragen will.

Preis: etwa 90 Euro

3-Achsen-Beschleunigungsmesser

Höhenmesser

OLED-Display

Bluetooth 4.0

Speicher: für 7 Tage detaillierter Bewegungsdaten

Ausdauer: 10 Tage

Fitbit One im Test

Fitbit Zip

© Hersteller/Archiv Fitbit Zip

Der Fitbit Zip ist der günstigste Tracker und wird ebenfalls per Clip am Körper getragen. Er hat ein LC-Display und wird als einziger Fitbit von einer austauschbaren 3V-Knopfzelle mit Energie versorgt. Damit soll der Zip mindestens vier Monate durchhalten.

Preis: etwa 45 Euro

3-Achsen-Beschleunigungsmesser

LCD-Display

Bluetooth 4.0

Speicher: für 7 Tage detaillierter Bewegungsdaten

Ausdauer: 4 Monate

Fitbit Zip im Test

