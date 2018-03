Die Handynutzung im Ausland ist nicht mehr so ruinös wie noch vor ein paar Jahren. Fonic-Kunden profitieren vom Preiskampf unter den Discountern sowie der Preisregulierung durch die EU-Kommission. Insbesondere bei Reisen in EU-Länder kann man getrost zum Handy greifen. Wer fernere Ziele ansteuert, sollte die Kosten aber auf jeden Fall kennen. Wir zeigen hier die Roaminggebühren von Fonic in der Übersicht.

Anzeige

Jetzt kaufen FONIC Startpaket (Prepaid SIM-Karte) inkl. 10 EUR…

In EU-Ländern

eigene Anrufe: 22 ct

ankommende Anrufe in EU-Ländern: 5 ct

SMS: 7 ct

Datenverkehr: 23 ct pro MB

Rest Europa, USA und Kanada

eigene Anrufe: 1,29 Euro

ankommende Anrufe: 69 ct (gilt nur für Kroatien, Türkei, Schweiz, USA und Tunesien)

SMS: 39 ct

Datenverkehr: 1,20 Euro pro 100 KB (12,28 € pro MB) zzgl. Tagesnutzungspreis von 59 ct

Restliche Welt

eigene Anrufe: 2,29 Euro ct

ankommende Anrufe: 99 ct

SMS: 39 ct

Datenverkehr: 1,20 Euro pro 100 KB (12,28 € pro MB)

(Preise für Anrufe jeweils pro Minute)

Spezielle Auslandsoptionen

EU-Internet Tages Pack: 50 MB für 1,95 € pro Tag

Anzeige

Mehr zum Thema Handy im Ausland Auslandstarife bei Congstar: Das kosten Telefonie, SMS und… Die Roaming-Gebühren bei Congstar in der Übersicht: Damit Sie im Urlaub im Ausland getrost zum Handy greifen können.

Handy im Ausland Auslandstarife bei Klarmobil: Das kosten Telefonie, SMS und… Diese Preise und Gebühren sollten Klarmobil-Kunden bei Reisen ins Ausland kennen. Handy im Ausland Auslandstarife bei 1und1: Das kosten Telefonie, SMS und… Was kostet Telefonieren, SMS und Internet im Ausland? Wir zeigen Ihnen die Tarife von 1und1 im Überblick.

Surfen im Ausland Wieviel Datenvolumen verbrauchen Facebook, Youtube & E-Mail? Wie viel Datenvolumen verbraucht eigentlich Youtube? Wie viel Facebook oder WhatsApp? Spätestens im Ausland sollte man den Datenverbrauch bei… Handy-Empfang in der Bahn Internet-Speed im Zug - warum so lahm? Mit guter Mobilfunkversorgung macht Bahnfahren deutlich mehr Spaß. Leider kommt es im Zug mitunter zu Abbrüchen. Wo liegen die Schwierigkeiten der…