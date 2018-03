© FOODPUNK FOODPUNK Logo

Das Münchner Startup Foodpunk macht gesunde Ernährung einfach, individuell und cool.

Paleo, Steinzeiternährung, Low Carb, Atkins, LCHF, Keto, Veganismus, Vegetarismus, Rohkost, High Carb Low Fat… Die alternativen Ernährungsweisen sind zahlreich und vielfältig. Genauso wie die Experten. Selbsternannte Gurus nutzen die Anonymität und Direktheit der Online Medien um ihre einzig wahre Weisheit zu propagieren. Die Anhänger investieren sehr viel Zeit in ihre Ernährung. Oft wird diese Ernährung zur Religion. Nicht wenige richten ihr komplettes Leben nach der für sie einzig wahren Ernährungsweise aus.

Wie aber soll ein normal arbeitender Mensch, mit einem normalen Sozialleben und diversen Freizeitbeschäftigungen gesunde Ernährung in seinen Alltag integrieren, wenn es allein schon tägliche Recherche benötigt, herauszufinden, welche Ernährungsweise eigentlich gesund und gut ist?





Die Lösung bietet Foodpunk. Foodpunk nimmt alternativen Ernährungsweisen das religiöse Gewand und packt sie in cooles, hippes, neues Image. So werden sie vielen zugänglich gemacht und das immer auf der Basis von Wissenschaft. Foodpunk selektiert zwischen alternativen Ernährungsweisen, die nur auf den Behauptungen basieren, und Ernährungsweisen, die tatsächlich wissenschaftliche Erkenntnisse zugrunde legen

​Das übergeordnete Ziel von Foodpunk ist es, gesunde Ernährung in der Bevölkerung zu verbreiten. Wir wollen den Menschen die Berührungsangst mit gesunder Ernährung nehmen. Wir wollen ihnen die Durchführung erleichtern, um ihnen ein fitteres, gesünderes und besseres Lebensgefühl zu geben. Dabei haben wir immer die individuellen Bedürfnisse des Einzelnen im Blick.

Unsere Mission basiert auf mehreren Services, die sich ergänzen, aber auch alleine stehen können. Alle Services haben das Ziel, gesunde Ernährung so attraktiv, so einfach und so individuell wie möglich zu machen.

Dass uns das gelingt, zeigt der Zuspruch – mehrere tausend Kunden vertrauen unseren Ernährungsprogrammen, in den sozialen Medien folgen uns über 70.000 Personen, die Website zählt > 2 Mio. Seitenaufrufe und unsere Produktneuheiten sind meist innerhalb kurzer Zeit ausverkauft

DAS ERNÄHRUNGSPROGRAMM “DIE FOODPUNK CHALLENGE”

Mit individuellen Ernährungsprogrammen und Unterstützung durch Experten aus Ernährungswissenschaft und Biochemie bietet Foodpunk dem Kunden einen betreuten Einstieg in eine gesündere Ernährungsweise.

Die Ernährungsprogramme sind das Kernprodukt von Foodpunk. Wir berechnen für den Kunden seinen ganz individuellen Ernährungsplan. Hierfür muss er lediglich seine Daten zu Alter, Aktivität, Größe und Gewicht angeben, seine aktuelle Ernährung beschreiben und sein Ziel auswählen. Beim gewählten Ziel kann es sich um Gewichtsreduktion, Muskelaufbau, verbessertes Wohlbefinden oder um das Training der körperlichen oder geistigen Leistungsfähigkeit handeln.

© Foodpunk Ein individuell berechneter Ernährungsplan von Foodpunk

Anhand der angegebenen Daten kann eine ideale Zusammensetzung der Makronährstoffe (Kohlenhydrate, Proteine und Fette) für den Kunden ermittelt werden. Daraus berechnen die Experten von Foodpunk einen Ernährungsplan mit 90 schmackhaften Rezepten für 30 Tage exakt auf den Bedarf des Kunden. Das Ergebnis: Er wird sein angestrebtes Ziel erreichen.

Durch die Möglichkeit, Gerichte und einzelne Zutaten unkompliziert zu tauschen, erhält der Kunde volle Flexibilität und kann den Plan leichter mit seinem Alltag und seinen Vorlieben vereinen. Um gesunde Ernährung im Alltag noch einfacher zu gestalten, kreiert Foodpunk eigene Lebensmittel. Den Anfang haben zwei Backmischungen für glutenfreie Low Carb Muffins und Brot gemacht. Bread Fit und Vanilla Heaven. Nach kurzer Zeit waren die Backmischungen in ersten REWE-Filialen zu finden und halten bald auch in einige EDEKAs Einzug.

© FOODPUNK Die Low Carb Brotbackmischung​ und die Low Carb Muffin Backmischung von Foodpunk​

DIE GRÜNDERIN VON FOODPUNK

Marina Lommel wurde am 27. September 1989 in München geboren. Ende 2014 schloss sie das Studium der Ernährungswissenschaften an der TU München ab. Ihre Abschlussarbeit „Ketogene Stoffwechsellagen und Ketogene Diäten“ beschäftigte sich mit der biochemischen Theorie der ketogenen Ernährung und der medizinischen Anwendung bei Erkrankungen im Gehirn. Direkt nach dem Studium gründete sie einen Food Blog mit dem Ziel, Lust und Freude an Wissenschaft zu schaffen. Nach dem Motto: „Wissenshunger beim Leser auslösen“.​

© FOODPUNK Marina Lommel

Im Mai 2015 folge die Foodpunk GmbH. Bis September 2016 war Marina alleine in ihrem Unternehmen tätig. Mittlerweile beschäftigt sie acht festangestellte Mitarbeiter und diverse Freelancer. Mit ihrer Expertise ist sie in regelmäßigen Abständen auf Messen und Veranstaltungen als Rednerin vertreten. Zudem erschien im März 2017 ihr erstes Buch „Low Carb typgerecht“. Drei weitere Bücher sind für 2018 geplant.

