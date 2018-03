Frickelarbeit: SIM-Karten-Adapter

Beide SIM-Karten in einem Handy dabeizuhaben, wäre also wünschenswert. Die zweite Lösung bietet genau diesen Vorteil und zeichnet sich obendrein dadurch aus, dass Sie Ihr gewohntes Mobiltelefon nutzen können. Der fehlende Steckplatz für die zweite SIM-Karte wird einfach per Adapter integriert. Den gibt's beispielsweise im Internet unter www.2-phones-in-1-com. Dort finden sich zwei Ausführungen: Der erste Adapter für etwa 20 Euro hat die Größe einer SIM-Karte. Um darin zwei Karten unterzubringen, müssen die SIM-Karten so zerschnippelt werden, dass nur die Chips übrig bleiben. Das kann freilich schnell schief gehen; eine neue SIM-Karte gibt's zwar beim Netzbetreiber, der will aber meist um die 20 Euro dafür. Immerhin: Wer eine zerschnippelte Karte wieder alleine verwenden will, findet im Lieferumfang einen kleinen Adapter im Format einer SIM-Karten, der den Chip aufnimmt.

Anzeige

Anzeige

Mehr zum Thema Hintergrund: Elektrosmog Wie gefährlich ist Handystrahlung? Ist die Angst vor Mobilfunkstrahlung gerechtfertigt? Drohen Langzeitfolgen durch Handynnutzung?

6 Tipps und Tricks für Akku & Co. Smartphone im Winter: Handy richtig vor Kälte schützen Im Winter ist das Handy oder Smartphone besonderen Belastungen ausgesetzt. Wir zeigen, wie Sie Ihr Handy bei Kälte und Nässe schützen. Technik in hohen Temperaturen So schützen Sie Handy, Tablet und Co. vor Hitze Auch Ihrem Handy, Smartphone, Tablet oder Notebook setzt die Hitze zu. Wir zeigen wie Sie Ihre mobile Technik in den heißen Monaten schützen.

Handy-Recycling So wertvoll sind alte Handys und Smartphones Millionen von alten Handys und Smartphones verstauben in Schubladen. Dabei enthalten die Geräte wertvolle Rohstoffe, die recycelt werden können. Abo-Abzocke und Tarif-Tücken Diese Kostenfallen sollte jeder Smartphone-Nutzer kennen Wer am Smartphone nicht aufpasst, wird schnell abgezockt. Wir verraten, auf welche Abzocke-Tricks und Tarif-Fallen Sie achten müssen.