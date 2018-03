Fritz VoIPt

Die Fritz!Box-Familie ist eine der Top-Anlagen für Voice over IP. connect zeigt, wie Sie Fritz in Betrieb nehmen und Internet-Telefonie komfortabel nutzen.

Die Fritz!Box-Familie vom deutschen Hersteller AVM ist nach wie vor eine der Top-Anlagen für Voice over IP (VoIP), die es bei vielen Internet-Providern gratis oder für kleines Geld als Dreingabe zum DSL-Anschluss gibt. connect zeigt, wie Sie Fritz in Betrieb nehmen und Internet-Telefonie komfortabel nutzen. Dazu gibt's Tipps und Tricks, wie sich Fritz mit Telefonanlagen betreiben lässt, wie man die Box sogar vom Handy aus nutzt und welche weiteren Features in der cleveren VoIP-Anlage stecken.

DSL- und Telefonleitung richtig anschließen

© Archiv Für den Anschluss des Telefons liegt der Fritz!Box ein Adapterkabel bei.

Stöpseln Sie zunächst den Stecker des Splitters in Ihre bisherige Telefondose. Am unteren Ende des Splitters docken Sie das DSL-Kabel der Fritz!Box Fon an, an der Vorderfront finden Sie die Buchse für das Telefonkabel der Fritz!Box. Das andere Ende der beiden Kabel stecken Sie in die entsprechenden Buchsen an der Fritz!Box. Ihre bisherigen Telefone stöpseln Sie in die mitgelieferten Adapter und diese wiederum in die entsprechenden >>Fon<<-Anschlüsse der Box.

Eintragen der DSL-Verbindungsdaten

© Archiv Als ersten Konfigurationsschritt gibt man die Providerdaten ein - dann ist der Weg ins Internet frei.

Verbinden Sie nun Ihren PC mit einem Netzwerkkabel mit der Anlage und öffnen Sie Ihren Internet-Browser. Geben Sie als Adresse >>fritz.box<< ein. Dann erscheint das Menü der Box. Wählen Sie im Menüpunkt >>Internet<< den Unterpunkt >>Zugangsdaten<< und wählen Sie aus der Liste Ihren Internetprovider aus. Geben Sie nun Benutzernamen und Kennwort ein. Beides haben Sie in einem Brief von Ihrem Provider erhalten. Nun steht die Internetverbindung und Sie können lossurfen.

VoIP-Provider konfigurieren

© Archiv In der VoIP-Konfiguration muss man seinen Internet-Telefonie-Provider eintragen.

Bietet Ihr DSL-Provider Internet-Telefonie an, erhalten Sie auch die Zugangsdaten von diesem. Ansonsten melden Sie sich bei einem Anbieter Ihrer Wahl an. Rufen Sie nun im Fritz!Box-Menü den Punkt >>Telefonie/Internet-Telefonie<< auf. Unter >>Neue Internet-Rufnummer<< wählen Sie Ihren Provider aus und geben die Zugangsdaten ein. Tragen Sie unter >>Ortskennzahl verwenden<< auch Ihre eigene Vorwahl ein, dann müssen Sie diese künftig bei Ortsgesprächen nicht tippen.

Wahlregeln definieren

© Mit Wahlregeln kann man auswählen, bei welchen Rufnummern VoIP zum Einsatz und wo die Fritz!Box das normale Festnetz verwendet.

Aufgepasst: Voipen heißt nicht in jedem Fall sparen. So gibt es einige Auslandsziele, die bei Call-by-Call Anbietern immer noch dramatisch billiger sind. Auch kann man über VoIP vielfach noch keine Sonderrufnummern wählen. Gehen Sie deshalb auf den Menüpunkt >>Telefonie/Wahlregeln<<. Dort können Sie festlegen, welche Nummern über VoIP und welche via Festnetz gewählt werden. Sie können auch Rufnummernbereiche festlegen und etwa alle Nummern, die mit >>00<< beginnen, über Festnetz wählen lassen.

Finales Tuning

© Archiv Ein Software-Update der Box bringt sie auf den neuesten Stand.

Nun sollten Sie ein Firmwareupdate durchführen, denn Hersteller AVM bringt den Fritz!Boxen bei den meisten Updates neue Funktionen bei. Gehen Sie dazu im Menü unter >>System<< zum Unterpunkt >>Firmwareupdate<< und folgen Sie den Anweisungen. Tipp: Sollten im Alltag einmal für längere Zeit keine VoIP-Gespräche möglich sein, könnte das am VoIP-Provider liegen - oder die Box hat sich aufgehängt. Trennen Sie Fritz in diesem Fall kurze Zeit vom Strom, dann sollte alles wieder funktionieren.

