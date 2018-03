Großes Erstaunen bei der letzten connect-Leserwahl: Unter den Top 3 der beliebtesten Apps landete das AVM-Tool FritzApp, das für Android-Smartphones und mittlerweile auch fürs iPhone erhältlich ist. Das Softphone greift per WLAN im Heimnetz auf die Fritzbox zu und registriert sich dort als VoIP-Telefon. So kann der Nutzer vom Smartphone aus über die Fritzbox telefonieren, denn die App verhält sich wie ein direkt an die Box angeschlossenes Schnurlostelefon. Je nach Wahlregeln können Sie also via VoIP oder Festnetz anrufen und natürlich auch Gespräche entgegennehmen.

So weit die Theorie, aber wie funktioniert die Sache in der Praxis? Ganz klar gesagt: Zum Experimentieren ist das Programm ganz nett, um das DECT-Telefon einzumotten ist es (noch) nicht geeignet. Die Installation ist für halbwegs versierte Technikfans kein Problem, doch Laien würden sie sich einfacher wünschen. Denn zunächst muss man am PC-Browser im Menü der Box unter "Telefonie/Telefoniegeräte/neues Gerät einrichten" die App anmelden und festlegen, dass das neue Gerät über IP mit der Box verbunden ist. Benutzername und Registrar weist die Box selbst zu, das Passwort denkt sich der Kunde aus und gibt es ein. In der FritzApp auf dem Smartphone muss man anschließend den Benutzernamen und das Passwort eintragen, dann kann's losgehen.

Allerdings - und das liegt an den Funkeigenschaften von WLAN - wird man schnell feststellen, dass die Reichweite der Lösung nicht annähernd so hoch ist wie beim DECT-Telefon. Auch saugt die WLAN-Verbindung den Akku recht schnell leer. Weiteres Problem: Die bisherige Version fürs iPhone ist zwar für iOS4 optimiert, beherrscht aber den Hintergrundbetrieb noch nicht. Das heißt: Wenn Sie über FritzApp auch Anrufe annehmen wollen, muss die Anwendung immer im Vordergrund laufen; Ihr Smartphone ist für andere Dinge geblockt. Bis der Hintergrundbetrieb möglich sein wird, taugt die FritzApp also nur dann als Lösung, wenn das Familientelefon gerade mal wieder besetzt ist und man trotzdem telefonieren möchte.

Anzeige

Anzeige

Mehr zum Thema Anzeige Sony Xperia Touch Sony Xperia Touch Mehr als ein „Touch“ von Zukunft Was vor ein paar Jahren noch nach Science-Fiction klang, ist heute schon Realität: Geräte werden per Sprachbefehl gesteuert, via Fingerabdruck…

Anzeige Breakthrough Award 2018 Breakthrough Award 2018 O2 gratuliert den innovativsten Start-Ups Die Gewinner des diesjährigen breakthrough award stehen fest – zu den drei innovativsten Start-Ups mit dem größten Potential gehören Foodpunk,… Anzeige So wird Ihre App benutzerfreundlich! So wird Ihre App benutzerfreundlich! Zufriedene Nutzer führen zum Erfolg! Das Angebot an Apps und Portalen ist riesig. Warum sollte sich ein Kunde da mit einem Produkt zufriedengeben, das umständlicher ist als andere?…

Anzeige Ticketrabatt für Start-Up-Festival Ticketrabatt für Start-Up-Festival Year of the Dog: Wo Roboter auf Buddhas treffen Das alljährige Innovations- und Start-Up-Festival, "Year of the X", findet am 18. April 2018 im Backstage in München statt. Anzeige Motorola Motorola Damit das Smartphone nicht zur Droge wird Das Wort „Phubbing” kennen nur wenige. Das, was dahinter steckt, dürfte aber jedem bekannt sein. Mal ist man Opfer, mal ist man auch Täter.