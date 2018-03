Fritz OS 6.20 - Lohnendes Update für die Fritzbox

© Archiv Fritzbox

Fritz OS 6.20 heißt das neuest Update für die Fritzboxen von AVM, die zu den am stärksten verbreiteten DSL-Routern zählen. Ein Grund für den guten Ruf der Fritzboxen: Neben den vielen Funktionen loben ihre Nutzer nicht zuletzt, dass der Berliner Hersteller auch ältere Geräte über längere Zeit mit frischer Software versorgt und dabei sogar immer wieder neue Features nachliefert. Das ist jetzt wieder passiert.

Die jüngste Renovierungsaktion der Hauptstädter heißt "Fritz OS 6.20": Mit diesem Update lernen die AVM-Topmodelle Fritzbox 7490, Fritzbox 7390 und Fritzbox 3490 einiges dazu. Auch weitere Fritzboxen sollen bald angepasste Versionen der überarbeiteten Software bekommen. Das Update nimmt man über die Web-Oberfläche der Fritzbox vor, in dem man einfach an einem Rechner, der mit der Fritzbox per WLAN oder Kabel verbunden, ist im Webbrowser die Adreese http://fritz.box aufruft und über den Menüpunkt System/Update die neue Software installiert. Im Folgenden gibt Ihnen connect einen Überblick, was Sie von Fritz OS 6.20 haben.

