Herrlich! Die Sonne scheint, der Himmel strahlt in schönstem Blau, Flieder und Blumen blühen und warme Temperaturen locken nach draußen. Für die vielleicht beste Zeit des Jahres haben wir bei Spotify eine Playlist voll echter Gute-Laune-Songs für den perfekten Frühlingstag zusammengestellt.

Nicht alle Lieder handeln zwingend vom Frühling oder der Sonne, aber alle machen gute Laune und passen somit ideal zu einem Tag im Park, auf dem Balkon oder der Terrasse. Denn natürlich müssen Sie nicht vor Ihrem Rechner sitzen, um die Musik anhören zu können. Mit der Spotify-App (verfügbar für iOS ) geht das auch unterwegs.

In unserer Playlist mit dabei sind neben Klassikern wie James Browns "I Feel Good", "Walking On Sunshine" von Katrina & The Waves oder "Here Comes The Sun" von den Beatles (in unserer Playlist interpretiert von Colbie Caillat) auch neuere Gute-Laune-Garanten. Zu den Bekannteren gehören "Get Lucky" von Daft Punk, "The Lazy Song" von Bruno Mars, "Einmal um die Welt" von Cro und "Seen It All" von Jake Bugg. Wie immer haben wir aber auch noch den einen oder anderen Geheimtipp auf Lager: Denn auch die unbekannteren Künstler wie Sin Fang mit "What's Wrong With Your Eyes" oder I'm From Barcelona mit "Always Spring" lohnen sich außerordentlich.

Doch egal, welcher der 30 Frühlingssongs Ihr Favorit wird: Klicken Sie sich rein und genießen Sie das schöne Wetter. Wir wünschen Ihnen viel Spaß dabei!

