© connect Mit fünf GPS-Empfängern unterwegs

Schön sind GPS-Empfänger nicht, zumindest nicht im klassischen Sinne. Ihre zarte Technik verbergen sie unter einer strapazierfähigen Schale, ihre wahre Schönheit geben sie erst preis, wenn man mit ihnen auf Tour in der freien Natur geht. Dann lernt man die robusten Begleiter schnell schätzen, wie all jene Smartphone-Besitzer wissen, deren Ein und Alles schon einmal vom Fahrradlenker an den nächsten Baum geschossen oder beim Wandern aus der Hand direkt in den Matsch geglitten ist. Doch welchen GPS-Empfänger soll man kaufen, wenn das Smartphone zur Sicherheit in der Tasche bleibt?

Die gute Nachricht zuerst: Die von uns getesteten Geräte von Falk und Garmin sind allesamt empfehlenswert, und auch Neuling Medion bietet mit seinem S3857 ein günstiges Outdoor-Navi für Gelegenheitswanderer an.

Ein wesentlicher Bestandteil ist die Karte. Ist diese nicht detailliert genug oder gar fehlerhaft, droht in anspruchsvollem Gelände mehr als nur Orientierungslosigkeit. Leider sind Topkarten nicht bei allen Herstellern im Kaufpreis enthalten, man sollte also vorab prüfen, was inklusive ist - sonst wird die gut kalkulierte Tour zur Milchmädchenrechnung.

Anzeige

Bildergalerie Galerie Über Stock und Stein Mit fünf GPS-Empfängern unterwegs Wer sein Smartphone im Gelände lieber in der Tasche lässt, behält mit einem Outdoor-Navi den Überblick. Wir waren mit fünf GPS-Empfängern von Falk,…

Mehr Informationen

5-Zoll-Navis im Test 6 aktuelle iPhone-Navis im Test Zurück zur Startseite von connect

Anzeige

Mehr zum Thema Vergleichstest Testfahrt: Navis mit Stau-Infos im Vergleich 500 Kilometer ohne Stillstand? Connect schickt vier Navisysteme mit Stau-Informationen aus dem Web zur großen Vergleichsfahrt. Welches führt am…

Kaufberatung Vergleich: Navi-Apps gegen portable Navis Sind Smartphones die besseren Navigationssysteme? Ein Konzeptvergleich zeigt die Vorteile und Schwächen im Vergleich mit portablen Navisystemen. Übersicht Alle Bestenlisten im Überblick Ob Smartphone, Handy, DECT-Telefon, Navi, Notebook oder Tablet: Hier erhalten Sie einen Überblick über alle connect-Bestenlisten.

Blitzer-Apps Die besten Radarwarner-Apps für Android und iPhone Mit Radarwarner-Apps sparen Sie Bußgelder und vermeiden Punkte in Flensburg. Was spricht für und was gegen den Einsatz dieser Apps? Hintergrund: Verkehrsmeldungen DAB+: Stauinfos per TPEG DAB+ und TPEG-Staudienste und -Verkehrsmeldungen sollen TMC ablösen. Wie funktioniert der neue Staumelder, was kostet der Dienst und wann geht's los?