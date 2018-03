Fünf gute Gründe für ein Heimnetzwerk

IPTV im Haus verteilen

Um per DSL-Anschluss empfangene TV-Signale im Haus weiterzuleiten, brauchen Sie eine Netzwerk-Verbindung. So lassen sich zum Beispiel mehrere Media-Receiver an verschiedenen Fernsehgeräten anschließen, die dann gleichzeitig unterschiedliche TV-Programme beziehen.

Audio/Video-Streaming

Auch für die Unterhaltungselektronik im Wohnzimmer wird es immer interessanter, sich mit dem Internet oder mit dem PCim Arbeitszimmer zu verbinden - etwa zum Empfang von Web-Radio oder zur Streaming-Wiedergabe von Film- oder Musikdateien, die auf dem Heim-PC gespeichert sind.

Dateien austauschen

Texte, Bilder, Musik- oder Filmdateien von der Festplatte des einen PCsübers Netz auf die Festplatte des anderen PCs kopieren - das ist die wohl wichtigste Anwendung für ein Netzwerk;auch für den Datenaustausch zwischen Notebook und stationärem PC.

Gemeinsam ins Internet

Alle am Heimnetz angeschlossenen Rechner - ob per Kabel oder drahtlos - können sich eine gemeinsame Internet-Verbindung teilen. Ein Router oder ein PCmit "Internet Connection Sharing" stellt die (Breitband-)Internet-Verbindung allen anderen zur Verfügung.

Gemeinsam drucken

Die übers Netzwerk verbundenen Rechner können sich einen gemeinsamen Drucker teilen. Dazu übernimmt der Computer, an dem der Drucker angeschlossen ist, die Rolle eines "Print-Servers". Oder der Drucker hat eine eigene Netzwerk-Schnittstelle.

