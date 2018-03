Galaxy S3 bei Amazon, Telekom & Co kaufen

© Hersteller Samsung Galaxy S3

Es gibt die ersten Samsung Galaxy S3-Besitzer in Deutschland. In Berlin öffnete das Base Camp in der Mittelstraße in der Nacht zu Dienstag für ein exklusives Mitternachtsshopping. Aufgrund des Interesses dauerte der Vorabverkauf bis in die Morgenstunden.Der Online-Handel ist nicht ganz so schnell, hier ist das Galaxy S3 in der Regel erst ab 30.5.2012 lieferbar. Allerdings häufen sich bereits jetzt die Meldungen über Lieferverzögerungen quer durch alle Händler und Netzbetreiber. Samsung hat anscheinend nur geringe Stückzahlen des Modells an die Unternehmen ausgeliefert, die schnell vergriffen sind. Wir haben uns die einzelnen Angebote inklusive der Liefertermine genauer angeschaut und hier für Sie zusammengefasst. Generell gilt: Bei den Netzbetreibern sollte man das Smartphone nur kaufen, wenn man gleichzeitig einen Laufzeitvertrag abschließt. Abhängig vom Vertrag bekommt man das Galaxy S3 dann bereits ab 1 Euro. Wer via Prepaid telefoniert und nur am Gerät interessiert ist, wird bei Amazon, Cyberport & Co. fündig. Die einzelnen Angebote finden Sie hier:

