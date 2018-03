Galaxy S3: Telefonate in lauter Umgebung

© Samsung Samsung Galaxy S3 - Extralautstärke

Über die Lautstärke-Taste links am Gehäuse können Sie während eines Gesprächs regulieren, wie laut Sie den Anrufer hören. Reicht die die Lautstärke in lärmiger Umgebung nicht aus, können Sie noch etwas Extrlautstärke hinzuschalten. So funktioniert's:

1. Schritt: Lautstärke voll aufdrehen

Stellen Sie zunächst sicher, dass die Hörerlautstärke über die Seitentaste voll aufgedreht ist.

2. Schritt: Extralautstärke aktivieren

Drücken Sie während des Gesprächs das kleine Lautsprecher-Symbol rechts neben dem Anruferbild. Eine kleine Texteinblendung weist darauf hin, dass die Extralautstärke aktiviert wurde.

News, Ratgeber, Tipps und Zubehör zum Samsung Galaxy S3

Ist das Icon nicht zu sehen, rufen Sie die Telefonanwendungen auf, drücken Sie die Optionstaste links unter dem Display, wählen Anrufeinstellungen und setzen Sie einen Haken hinter Extrlaut. für Anr. verw.

