Galaxy S5: Tricks und versteckte Funktionen Tipps und Tricks

© Samsung Samsung Galaxy S5 Anschluss

Wenn Sie zu den stolzen Besitzern des Galaxy S5 gehören oder sich ein Exemplar anschaffen wollen, dann sind Sie hier richtig: Wir zeigen Ihnen, wie Sie das Optimum aus dem S5 herausholen. Wir zeigen Tricks für eine einfache Bedienung und Software-Funktionen, die oft tief in den Menüs versteckt sind. Wir zeigen Ihnen fünf verborgene Talente Ihres S5, die Sie nicht ungenutzt lassen sollten.

Multi-Window-Ansicht

Anzeige

© Samsung

Auf den ersten Blick mag die Möglichkeit, zwei Apps parallel auf einem Smartphone-Display zu öffnen, wenig Sinn ergeben. Aber das Display des Galaxy S5 misst stolze 5,1 Zoll und bietet damit genug Fläche, um zum Beispiel beim Schreiben einer E-Mail im unteren Bereich die Bildergalerie einzublenden, sodass man direkt die passenden Fotos suchen und per Drag-and-drop als Anhang mitverschicken kann.

Wenn die Multi-Window Ansicht aktiviert ist (unter "Einstellungen/Gerät"), hat man über eine kleine Lasche am linken Bildschirmrand immer Zugriff darauf. Zwar lässt sich nicht jede beliebige App in einer Doppelfenster-Ansicht öffnen, aber die wichtigsten Programme werden von Samsung unterstützt.

Reaktivierungssperre als Diebstahlschutz

© Samsung

Alle modernen Smartphones lassen sich mittlerweile aus der Ferne aufspüren, löschen oder sperren. Die persönlichen Daten sind dadurch geschützt, aber das Smartphone ist trotzdem weg, wenn es gestohlen wurde - und der Dieb kann das Gerät einfach auf Werkseinstellungen zurücksetzen und weiterverkaufen. Hier setzt die Reaktivierungssperre an, die Samsung auf seinen Premium-Geräten als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme anbietet. Dabei wird das Smartphone fest mit dem Samsung-Benutzerkonto verknüpft, das man bei der Ersteinrichtung eröffnen kann.

Jetzt kaufen Samsung Galaxy S5 Smartphone (12,9 cm (5,1 Zoll)… EUR 256,07

Selbst wenn der Smartphone-Speicher gelöscht wurde, lässt sich das Gerät ohne Benutzername und Passwort nicht mehr in Betrieb nehmen. Natürlich bringt auch diese Sperre ein geklautes Telefon nicht zurück, aber sie kann Diebe abschrecken: Apple hat eine ähnliche Funktion mit iOS 7 eingeführt und es gibt Medienberichte, dass die Zahl der iPhone-Diebstähle in den USA seitdem deutlich zurückgegangen ist. Und im Fall der Fälle kann man dem Langfinger damit immerhin den Spaß verderben.

Einhandbedienung

© Samsung

Egal, wie lang Ihr Daumen ist, Sie werden es nicht schaffen, jede Ecke des Displays zu erreichen. Es ist unmöglich, den 5,1-Zöller mit einer Hand zu bedienen. Sie können aber im Einstellungsmenü unter "Gerät" einen speziellen Einhand-Modus aktivieren, der den kompletten Display-Inhalt in einem etwa 4 Zoll großen Fenster verkleinert darstellt. Auf Dauer macht diese Reduktion natürlich keinen Sinn, aber in bestimmten Situationen kann der Einhand-Modus praktisch sein, zumal man ihn sehr schnell ein- und ausschalten kann: einfach einmal mit dem Daumen von rechts in die Bildschirmmitte und zurück wischen - fertig.

Bleistift auf Touchscreen

© Samsung

Der Touchscreen des S5 ist so empfindlich, dass Sie mit einem Bleistift oder Kugelschreiber präzise darauf tippen können - hilfreich ist dies zum Beispiel bei der Arbeit mit zwei Fenstern in der Multi-Window-Ansicht. Setzen Sie im Einstellungsmenü unter "Anzeige" das Häkchen bei "Touch-Empfindlickeit hoch". Dann akzeptiert das Display übrigens auch Handschuhe.

Samsung Toolbox

© Samsung

Der Name klingt nach Werkzeugkasten, und so verkehrt ist diese Assoziation gar nicht. Wenn Sie die Toolbox im Einstellungsmenü aktivieren (unter "Gerät"), wird ein transparentes Kreissymbol unauffällig auf dem Bildschirm platziert, die genaue Position können Sie beliebig verändern. Ein Tipp darauf genügt, um eine schmale Leiste mit fünf frei definierbaren App-Icons auszufahren. Die Toolbox ermöglicht also jederzeit den schnellen Wechsel zum Timer, in den Browser und in andere Apps, die wichtig sind.

Anzeige

Mehr zum Thema Smartphone-Schnäppchen Tipps zu Kauf und Verkauf von gebrauchten Smartphones Beim neuen Top-Smartphone zugreifen oder lieber warten? Vielleicht doch das Vorgängermodell oder ein gebrauchtes Smartphone kaufen? connect gibt Tipps…

IP67 Ist das Galaxy S5 wasserdicht? Das Galaxy S5 ist nicht komplett wasserdicht, übersteht aber ein kurzes Bad. Wir zeigen was Sie dem Smartphone, das nach Schutzart IP67 zertifiziert… Tricks und Anleitung bei Problemen Samsung Kies 3: Kontakte & Co. synchronisieren Besitzer eines Samsung-Smartphones kommen um die Wartungs-Software Kies nicht herum. Wir zeigen Ihnen, was das Gratis-Programm kann und geben Tipps…

Samsung-Phablet Galaxy Note 4 Verkaufszahlen auf Rekordkurs Das Samsung Galaxy Note 4 ist seit Mitte Oktober lieferbar. In Westeuropa und USA liegen die Verkaufszahlen auf Rekordkurs. Edel-Phone Galaxy Alpha Samsung Galaxy Alpha - jetzt im Handel Das Samsung Galaxy Alpha ist seit heute verfügbar. Im Onlinehandel gibt es das Alpha mit 4,7-Zoll-Display und Metallrahmen bereits zu Preisen ab 565…