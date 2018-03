Ist das Galaxy S5 wasserdicht?

Das Galaxy S5 ist nicht komplett wasserdicht, übersteht aber ein kurzes Bad. Wir erklären, was Sie dem Smartphone, das nach Schutzart IP67 zertifiziert ist, zumuten können und zeigen ein Video, in dem das S5 baden geht.

Die Frage, ob das Galaxy S5 wasserdicht ist, lässt sich nicht so einfach beantworten. Oder nur mit einem: Kommt darauf an! Das Smartphone ist laut Samsung nach Schutzart IP67 zertifiziert und damit bei zeitweiligem Untertauchen vor dem Eindringen von Wasser geschützt. Zeitweiliges Untertauchen bedeutet ein bis zu 30 Minuten dauerndes Wasserbad in maximal einem Meter Tiefe.

Im Klartext: Ein kurzes Bad in der Wanne, im Waschbecken oder gar im Klo, ein Sturz in eine Pfütze oder in einen Nichtschwimmer-Pool kann dem Galaxy S5 nichts anhaben. Als Unterwasser-Smartphone, das man beispielsweise für Unterwasser-Fotos oder -Videos nutzt, ist es dagegen nicht geeignet. Der Schutz nach IP67 gilt übrigens auch für die kompaktere Variante Galaxy S5 mini (Test) - beim Vorgänger galt das nur für die robuste Variante Galaxy S4 Active (Test).

Wer seinem Galaxy S5 (Test) gleich ein Bad einlaufen lassen will: Es gibt durchaus gute Gründe den Wasserschutz nicht selber zu testen. Denn der gilt natürlich nur für komplett intakte Gehäuse. Womöglich ist das Gehäuse Ihres S5 beschädigt und damit nicht mehr wasserdicht. Oder der Akkudeckel sitzt beispielsweise nicht (mehr) perfekt. Oder Ihr Modell hat einen minimalen Produktionsfehler, der im Alltag sonst nie auffällt. Obendrein gilt der Schutz nur für klares Wasser: Bei Salzwasser oder Seifenlauge kann der Schutz bereits versagen. Deshalb: Fällt das S5 versehentlich ins Wasser, sollte es ein kurzes Bad wie beschrieben überstehen. Aus Jux und Dollerei das Schicksal herauszufordern? Lieber nicht.

Und warum selbst testen, wenn es bereits genügend Beweismaterial gibt? Was im Zweifelsfall möglich ist, veranschaulicht das folgende Video:

Ultimate Samsung Galaxy S5 Water Test! Quelle: TechSmartt Ultimate Samsung Galaxy S5 Water Test!

Wenn Sie ein wasserdichtes Smartphone suchen, dass auch längere Tauchgänge in etwas tieferem Wasser aushält, dann haben wir hier eine Übersicht mit wasserdichten Smartphones. Die Bedeutung der IP-Schutzarten erklären wir in der Übersicht mit Outdoor-Smartphones.

