Galaxy S6: Wann sinkt der Preis? Nach 4 Monaten flacht der Preisverfall ab

Sobald das Samsung Galaxy S6 und das Galaxy S6 Edge am 10. April auf den Markt kommen, beginnen die Preise zu fallen. So war das zumindest bei den Vorgängern S5 und S4. Und auch wenn Samsung mit schickem Gehäuse, drei preislich gestaffelten Speichervarianten und dem Verzicht auf einen Steckplatz für Micro-SD-Karten das S6 näher ans iPhone heranrückt: So preisstabil wie die Apple-Phones wird das Galaxy S6 (Test) vermutlich nicht werden.

Doch wie schnell gehen die Preise runter und wann könnte ein günstiger Zeitpunkt sein, um zuzugreifen? Wir haben uns dazu die Preisentwicklungen der Vorgänger Galaxy S5 (Test) und Galaxy S4 (Test) angeschaut und festgestellt, dass diese jeweils erstaunlich parallel verliefen, wie die Grafik oben zeigt. Hier die fünf wichtigsten Punkte, die sich aus der Preisentwicklung der Vorgänger ablesen lassen.

1. Stärkster Preisabfall im ersten Monat

Einen Monat nach dem Marktstart am 11. April 2014 kostete das Galaxy S5 mit 16 GB Speicher laut guenstiger.de 570 Euro, die Preisempfehlung lag zum Marktstart wie beim Galaxy S6 mit 32 GB bei 700 Euro. Das Galaxy S4 kostete etwa 640 Euro und war am 27. April 2013 mit einer Preisempfehlung von 730 Euro gestartet.

Damit fiel der Preis, verglichen mit der Preisempfehlung, im ersten Monat am stärksten. Einen Monat sollte man sich also mit dem Kauf auf jeden Fall Zeit lassen.

2. Preisverfall beim S5 stärker

Der Preis gab beim Samsung Galaxy S5 deutlich schneller nach als beim Galaxy S4. Wir tippen darauf, dass Samsung beim S6 versuchen wird, die Preise länger stabil zu halten. Dass das S6 zwei Monate nach Marktstart nur noch 74 Prozent des Startpreises kostet, wie es beim S5 der Fall war, scheint schwer vorstellbar. Zum Vergleich: Beim S4 dauerte es drei Monate bis der Preis so weit gefallen war.

3. Im Juli und August für 500 Euro

Ihr Budget für ein neues Smartphone liegt bei 500 Euro? Dann müssen Sie vermutlich bis Juli oder August warten, wenn es ein Galaxy S6 (Themenseite) werden soll. Beim Samsung Galaxy S5 war diese Preisgrenze im Juli erreicht, beim Galaxy S4 hatte es noch bis zum August des Erscheinungsjahres gedauert.

