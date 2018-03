Gamebench: FPS bei Android Games messen

© Weka/Archiv FPS-Tool: Gamebench ermittelt, wie flüssig ein Android-Spiel auf Ihrem Smartphone läuft.

So gehen Sie vor: Erstellen Sie zunächst auf der Gamebench-Webseite​​ ein Benutzerkonto. Installieren Sie über den Google Play Store die 20 MByte große Gamebench-App, die Android in der Version 4.1.2. oder höher voraussetzt. Nach dem Start der App melden Sie sich mit Ihrem Benutzerkonto am Gamebench-Server an. Jetzt geht es auf dem Desktop weiter. Laden Sie die Setup-Datei für Windows, Mac OS oder Linux von der Gamebench-Webseite herunter. Installieren Sie das Tool und melden Sie sich nach dessen Start ebenfalls mit Ihrem Benutzerkonto an.

Machen Sie nun noch beide Parteien miteinander bekannt, indem Sie das Mobilgerät mit dem PC verbinden. Auf beiden Systemen muss dabei Gamebench laufen. Gegebenenfalls müssen Sie bestätigen, USB-Debugging auf dem Smartphone zuzulassen. Nachdem der PC-Client das Smartphone erkannt und registriert hat, können Sie es vom Rechner entfernen und mit dem Testen beginnen.

Wählen Sie in der Gamebench-App über das +-Symbol ein auf dem Smartphone installiertes Spiel aus. Starten Sie es anschließend wie gewohnt. An der gewünschten Stelle im Spiel wechseln Sie zur Gamebench-App und starten die FPS-Messung über die Schaltfläche Play. Im Spiel blendet Gamebench dann in der linken oberen Ecke die aktuelle Framerate sowie einen roten Stop-Button ein. Der Benchmark muss mindestens zwei Minuten lang laufen. Drücken Sie danach den Stop-Button, wird die Messung beendet, und Gamebench zeigt die mittlere Framerate an. Tippen Sie auf die Balkendiagramm-Schaltfläche, wird der Verlauf der Bildwiederholrate auch grafisch angezeigt.​



Anzeige

Samsung Galaxy S8+ Kurztipp: Bildschirmauflösung einstellen Quelle: connect Anleitung für das Samsung Galaxy S8 und S8+: So können Sie die Auflösung des Displays verändern.

Anzeige

Mehr zum Thema Trends der E3 und Gamescom Quo Vadis, Mobile Gaming? Konsolengrafik, Free 2 Play und Companion-Apps: Wir erklären die aktuellen Trends im Bereich Mobile Gaming.

Malware in gefälschter App Super Mario Run: Falsche Android-Version mit Trojaner Hacker nutzen den Hype um Super Mario Run und schleusen Malware in einer gefälschten Android-App ein. Der Trojaner greift sensible Bankdaten ab. Android-Games Super Mario Run startet im März auf Android Im März ist es so weit: Dann rennt Super Mario endlich auch auf Android-Smartphones. Nintendo hat die Verfügbarkeit für den Google Play Store…

Super Mario Run Super Mario Run gibt es ab 23. März auch für Android Super Mario rennt schon seit Dezember auf iOS-Geräten. Nun kommt das beliebte Nintendo-Spiel endlich auch für Android. Am 23. März ist es so weit. Retro-Gaming-App Sega Forever: Retro-Spiele kostenlos für Android und iOS Sonic the Hedgehog, Phantasy Star II, Comix Zone und andere Sega Retro-Games kommen in einer Sammlung kostenlos zu Android und iOS.