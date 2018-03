Gaming der Zukunft

Lagesensoren sind nur der Anfang: Mit GPS, Kamera und Internetverbindung werden erstmals Real-interaktive Spiele möglich.

Bekannte Konzepte aus der Spiele-Industrie einfach kopieren und aufs Handy übertragen - das funktioniert nicht. Mobile Gaming ist eine Arena ganz eigener Art, denn das Nutzungsverhalten unterwegs unterscheidet sich grundlegend von dem am PC oder an der Konsole im heimischen Wohnzimmer. "Contextual Games" lautet daher die zukunftsweisende Strategie, die auch Nokia mit N-Gage verfolgt: Die Spiele sollen den Nutzer überallhin begleiten.

© Archiv arcade reality integriert die kamera der treo-smartphones von palm ins spiel.

Dazu eignet sich ein Handy oder Smartphone besser als jedes andere Gerät. Zum einen hat man sein Mobiltelefon ohnehin ständig dabei und zum anderen verfügen moderne Modelle über die entsprechende Technik, um den Nutzer unabhängig von Ort und Zeit ins Spiel hineinzuziehen. So könnte man künftig während der langweiligen Wartezeit auf den Flieger eine MMS oder SMS bekommen, in der der Angriff eines fremden Clans auf die eigene Bastion vermeldet wird: Die anderen Mitspieler Ihres Teams warten auf Sie, und dank Mikrofon, Lautsprecher und Internetverbindung rüsten Sie sofort zum Gegenschlag. Denkbar ist auch ein Schnitzeljagd-Szenario, bei dem Sie mithilfe des GPS-Empfängers in Ihrem Gerät zu einer Stelle geleitet werden, an der Sie wiederum mit der Handykamera etwas fotografieren müssen, um im Spiel weiterzukommen.

Was sich mit der integrierten Linse bereits anstellen lässt, zeigt Toyspring (toyspring.com/arcade ) mit seinem Spiel Arcade Reality für die Palm-OS-Smartphones der Treo-Reihe: Das Umfeld des Nutzers wird Teil des Spiels, Aliens lauern überall - nichts für schwache Nerven, aber ein großer Spaß!

