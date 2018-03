Garmin Fahrzeugsymbole zu Weihnachten

© Archiv Garmin nüvi 760

© Archiv

Anzeige

Sportwagen, Segelschiff, Panzer, Motorrad - die witzigen Fahrzeugsymbole für Garmin-Navis setzen dem Pfeilchen-Allerlei in der Kartenansicht ein Ende. Für weihnachtliche Stimmung auf dem Display sorgen vor allem der Raketen-Schlitten und ein SUV mit einem Weihnachtsbaum oben drauf. Die beiden Symbole finden Sie unten im Downloadbereich zum Herunterladen. Weitere Fahrzeugsymbole finden Sie auf der Homepage von Garmin . Die Symbole sind verwendbar mit allen Plug-and-Play-Navis der "nüvi"- und "zümo"- Reihe, sowie mit StreetPilot-Modellen.

Die Installation ist äußerst simpel. Laden Sie das Fahrzeugsymbol Ihrer Wahl herunter. Die Dateien sind gepackt. Zum Entpacken benutzen Sie ein beliebiges Pack-Programm wie etwa WinZIP oder 7zip. Schließen Sie Ihr Garmin-Navi per USB an den PC an und kopieren Sie die Datei in den Ordner "Vehicle" der sich im Ordner "Garmin" auf dem Speicher im Navigationsgerät befindet. Danach können Sie das Navi wieder vom PC trennen.

connect_galerie1

© Archiv

Das Fahrzeugsymbol wählen Sie auf dem Gerät aus, indem Sie in das Einstellmenü gehen, und dort auf "Karte" drücken. Dort können Sie den Fahrzeugtyp aus einer Liste auswählen und mit "OK" bestätigen. Und schon kann die Schlittenfahrt, oder mit welchem Vehikel Sie sich sonst auf die Reise begeben wollen, beginnen!

Eine Video-Anleitung für die Installation und die Einstellungen finden Sie im Downloadbereich ganz unten.

Anzeige

Mehr zum Thema Testbericht Garmin nüvi 2585TV im Test 90,2% Das Garmin nüvi 2585TV sorgt mit DVB-T-Empfänger unterwegs für Fernsehspaß. Doch der Entertainer überzeugt im Test auch…

Testbericht Garmin Nüvi 3597 LMT im Test 94,8% Schneller, größer, komfortabler und schöner: Das Garmin-Flaggschiff Nüvi 3597 liefert überzeugende Argumente für den… IFA-Preview Garmin-Navi bezieht Echtzeitinformation über… Garmin verrät erste Details zu 3D Traffic Live per DAB+. Der Navigationshersteller nutzt die digitale Radiotechnik für Echtzeit-Verkehrsinformation.

Testbericht Garmin Nüvi 65 LMT im Test 90,0% Das Garmin Nüvi 65 LMT aus der Essential-Serie hat es trotz günstigem Preis in sich. Im Test überzeugen vor allem die… Navi-Testbericht Garmin Nüvi 2599 LMT-D im Test 95,0% Garmin Nüvi 2599 LMT-D im Test: Die 9er-Advanced-Serie bietet fast denselben Funktionsumfang wie die Navi-Topmodelle.…