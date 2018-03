Garmin stellt nüvifone vor

© Archiv nüvifone

Garmin packt so ziemlich alles an Ausstattung in das Gerät, was derzeit angesagt ist: Das nüvifone hat Touchscreen-Bedienung, überträgt Daten via WLAN, Bluetooth, UMTS und HSDPA, und hat eine Kamera auf seiner Rückseite. Im Auto verhält sich das nüvifone im Querformat wie ein herkömmliches Plug-&-Play-Navigationssystem mit Freisprechanlage und schaltet herausgenommen automatisch in den Hochkant-Modus um.

Die Software ist eine Garmin-Eigenentwicklung und beinhaltet einen Mail-Client (derzeit nur via POP3), einen Internet-Browser, Anwendungen für Termine und Kontakte und direkte Zugriffe zu diversen Online-Suchdiensten von Google und den Garmin-eigenen Online-Diensten. Fotos können mit den aktuellen GPS-Koordinaten abgespeichert und versendet werden, der Adressat kann dann direkt zum übersendeten Ziel navigieren - auch die Fotos aus dem Google-Panoramio-Dienst von Google Earth können hier verwendet werden. Zudem merkt sich das Gerät die letzte Position der Fahrzeug-Navigation und kann so zum Beispiel beim Auffinden des Parkplatzes behilflich sein. MP3s und MP4-Videos kann das Gerät ebenfalls abspielen.

Beim ersten Anfass-Test mit einem nicht funktionsfähigen Sample konnte das Gerät durchaus überzeugen. Bei Abmessungen und Design erinnert das nüvifone mit seinen klaren, symmetrischen Linien und den aufs Wesentliche reduzierten Bedienelementen frappierend an Apples iPhone, die Verarbeitung wirkt sauber und die Anfass-Qualität hochwertig. Unter einer Klappe des umlaufenden Metall-Rahmens findet eine Micro-SD-Karte Platz, zudem sind hier direkt-Tasten für die Kamera und die Lautstärke vorhanden. Dazu gibt eine Mini-USB-Buchse und eine Kopfhörer-Anschluss. Weitere technische Details sind noch nicht bekannt. Das nüvifon soll im dritten Quartal 2008 auf den Markt kommen. (www.garmin.com/nuvifone )

