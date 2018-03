Navigation im Urlaub Gerätebeispiele

Garmin Nülink/3D Traffic

© Archiv Garmin Nülink/3D Traffic

Garmin rüstet die meisten seiner Geräte mit einem herkömmlichen TMC-Empfänger aus, der je nach Modell auch das bessere Navteq-Traffic (früher TMC-Pro) empfängt. Beides funktioniert auch im Ausland ohne Mehrkosten, mit dem besseren Navteq-Traffic sind meist auch gleich die Premium-Dienste im europäischen Ausland enthalten, zum Beispiel in Großbritannien und Frankreich. Wer ein Nülink-Gerät mit dem Verkehrsdienst 3D-Traffic nutzt, das via GSM immer die aktuellsten Stauinfos empfängt, muss sich am wenigsten Gedanken machen: Ein Jahr lang ist der Service im Kaufpreis enthalten, ein weiteres Jahr kostet 49 Euro - wobei der Dienst in 17 Ländern Europas zu empfangen ist.

Navigon Live-Dienste

© Archiv Navigon Live-Dienste

Auch bei Navigon ist ein herkömmlicher TMC-Empfänger Standard, der je nach Modell zudem den Staudienst Navteq-Traffic empfängt, der hier Premium-TMC heißt und in bis zu acht europäischen Ländern verfügbar ist. Bei den Geräten, die den so- genannten Live-Dienst unterstützen, kommt ebenfalls ein eingebautes GSM-Modul zum Einsatz. Hier vertraut Navigon auf die Informationen von Inrix-Traffic. Dieser Staudienst funktioniert derzeit in 14 Ländern ohne Mehrkosten, die anderen Live-Dienste wie Wetterinfos oder die Google-Zielsuche in noch mehr Ländern.15 Monate sind im Kaufpreis enthalten, jedes weitere Nutzungsjahr schlägt mit 49 Euro zu Buche.

Tomtom Live/HD Traffic

© Archiv Tomtom Live/HD Traffic

Tomtom war mit seinem Live-Service Vorreiter in Sachen Verkehrsdienste via GSM. Der eigene Staudienst HD-Traffic hält sich seitdem qualitätsmäßig auch an der Spitze. Entsprechend hat Tomtom die meisten Geräte mit Live-Diensten im Angebot, darunter die etwas in die Jahre gekommenen Go-Modelle 650, 750 und 950; die aktuelleren Modelle heißen Go Live 1000 und 1005 sowie Via Live. Bei den 1000ern ist der Service zwei Jahre enthalten, bei den anderen nur eines; ein Jahr Verlängerung kostet 49 Euro. Auch im Ausland funktioniert der Dienst in hoher Qualität, derzeit in 15 Ländern ohne Aufpreis. Bei den einfacheren Modellen Start, XL und Via vertraut Tomtom auf das einfache TMC.

