Abgesehen vom klassischen Best Ager in seinem Porsche fahren sie die höchsten Durchschnittsgeschwindigkeiten: Geschäftsleute. Lange Strecken und Termindruck sind ihr Alltag. Sie rauschen am häufigsten in Radarfallen und haben ein weit überdurchschnittliches Bedürfnis nach Kommunikation.

Ein Navigationssystem, das den Ansprüchen von Geschäftsreisenden genügen will, muss also einiges leisten. Genau wie Pendler sind Geschäftsreisende auf verlässliche Verkehrsinformation wie die von TMC-Pro angewiesen.

Im Stau stehen? Das lässt ihre Terminlage einfach nicht zu. Superwichtig: Ein POI-Warner, der wenigstens stationäre Radar-Raubritter auszubremsen hilft. GSM-Anbindung nebst Freisprechanlage und E-Mail-Funktion unterstützen die mobile Planung und die Erreichbarkeit selbst bei schneller Fahrt maßgeblich.

Auch eine Outlook-kompatible Termin- und Kontakteverwaltung, die eine PC-Synchronisierung erlaubt, ist für viele aus dem Business-Racing-Team wünschenswert. Das Geschäfts-Navi sollte reaktionsschnell sein, weil jeder Halt Geld kostet. Die Zieleingabe per Sprache sollte ebenso drin sein wie ein aussagekräftiger und schnell erfassbarer Kreuzungszoom.

Anzeige

Anzeige

Mehr zum Thema Vergleichstest Testfahrt: Navis mit Stau-Infos im Vergleich 500 Kilometer ohne Stillstand? Connect schickt vier Navisysteme mit Stau-Informationen aus dem Web zur großen Vergleichsfahrt. Welches führt am…

Kaufberatung Vergleich: Navi-Apps gegen portable Navis Sind Smartphones die besseren Navigationssysteme? Ein Konzeptvergleich zeigt die Vorteile und Schwächen im Vergleich mit portablen Navisystemen. Übersicht Alle Bestenlisten im Überblick Ob Smartphone, Handy, DECT-Telefon, Navi, Notebook oder Tablet: Hier erhalten Sie einen Überblick über alle connect-Bestenlisten.

Blitzer-Apps Die besten Radarwarner-Apps für Android und iPhone Mit Radarwarner-Apps sparen Sie Bußgelder und vermeiden Punkte in Flensburg. Was spricht für und was gegen den Einsatz dieser Apps? Hintergrund: Verkehrsmeldungen DAB+: Stauinfos per TPEG DAB+ und TPEG-Staudienste und -Verkehrsmeldungen sollen TMC ablösen. Wie funktioniert der neue Staumelder, was kostet der Dienst und wann geht's los?