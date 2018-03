GitMate.io

© GitMate GitMate Logo

Täglich verwalten Developer und Produktmanager Software-Tickets in Tools wie JIRA oder GitHub. Sie müssen die Tickets kategorisieren, nach ähnlichen suchen oder die passenden Kollegen benachrichtigen.

GitMate automatisiert die Verwaltung der Tickets. Der Bot kategorisiert jedes Ticket, identifiziert Zusammenhänge und Duplikate und benachrichtigt relevante Developer. Basierend auf Machine Learning-Algorithmen erkennt GitMate alle bisherigen Aktivitäten im Projekt und kann so die Tickets in Kontext setzen. Jeder Developer bekommt die passenden Tickets geliefert, anstatt mühsam das Projekt zu durchsuchen. Dies spart Zeit, erhöht die Produktivität und verringert den Frust in der Entwicklung.

GitMate richtet sich an Developer und Produktmanager in mittleren bis großen Teams und ist als Plugin für GitHub und GitLab für 29€ bzw. 49€ pro Monat und User verfügbar. Eine JIRA-Integration steht in Kürze zur Verfügung.

In den nächsten Monaten werden weitere Features auf Basis der Machine Learning-Algorithmen entwickelt. Im Raum steht z.B. die frühzeitige Erkennung von Wissenssilos oder präzise Zeitschätzung für Feature-Bauzeiten. Das Team steht im ständigen Gespräch mit Developern, nah am Kunden und immer mit einem Ziel: “Make software developers’ lives easier”

Das Team

Lasse Schuirmann und Fabian Neuschmidt programmieren schon seit sie 14 Jahre alt sind gemeinsam und gründeten 2013 das coala.io Open Source-Projekt. coala.io wurden von Google mit bisher 20 Stipendiaten unterstützt. Insgesamt haben mehr als 500 Menschen an dem Projekt mitgewirkt. Sebastian Latacz stieß 2015 zum Team hinzu er ist verantwortlich für die Produktentwicklung sowie die betriebswirtschaftlichen Themen.

GitMate erhielt 2017 eine Exist-Förderung in Höhe von 125.000€ und konnte im selben Jahr mit Kiwi.com den ersten Kunden gewinnen.

