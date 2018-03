© Glyndex Glyndex

Ob Glyx-Diät, Logi-Methode, Metabolic Balance, Montignac-Methode oder Vollweib-Diät - zahlreiche Diätprogramme basieren auf dem glykämischen Index (GI) bzw. der moderneren glykämischen Last (GL). Die Gewichtsreduktion beruht dabei auf der Annahme, dass sich das Gewicht unter anderem dadurch reduzieren lässt, dass vorwiegend Lebensmittel mit niedrigem GI bzw. niedriger GL aufgenommen werden.

Tipps der Redaktion: App-Empfehlungen von Athanassios Kaliudis

Glyndex ist die beste App für Sie, wenn Sie die glykämische Last oder den Index auf dem Smartphone nachschlagen möchten. Das ist bequemer als das Mitführen der zum Beispiel vom Diätberater überreichten Liste. Glyndex verzeichnet außerdem häufig viel mehr Lebensmittel.

Anzeige

Bildergalerie Galerie App Galerie: Glyndex Glyndex zeigt den glykämischen Index und die glykämische Last für aktuell 959 Lebensmittel (Stand Mai 2013).

Die aktuell 959 Lebensmittel (Stand Mai 2013) sind in Kategorien wie "Aufstriche", "Desserts", "Obst" etc. unterteilt. Zudem bietet die App eine Suchfunktion, über die Sie die Lebensmittel nach Stichworten durchsuchen können. Häufig nachgeschlagene Lebensmittel speichern Sie am besten in den Favoriten, um sie schneller wiederzufinden.

Für jedes Lebensmittel zeigt Glyndex sowohl den GI wie auch die GL in Form von Ampelsymbolen an. Die den Farben Rot, Gelb und Grün zugeordneten Zahlenbereiche können Sie in den Einstellungen verändern. Mitgeliefert sind die Standardeinstellungen "Glyndex" sowie die Ampelfarben nach der Montignac-Methode. Sie können die Werte aber auch selbst definieren und dadurch an Ihre Vorlieben bzw. Ihr Diätprogramm anpassen.

Zusätzlich zu GI und GL bietet Glyndex auch rudimentäre Nährwert-Informationen. Über die Anteile von Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett, den Brennwert und die Ballaststoffe geht die App dabei allerdings nicht hinaus.

Anzeige

Mehr zum Thema Ausprobiert App des Tages: Erkältungstipps Dass man nicht für alles eine App braucht und schon gar keine schwach gemachte, das zeigt die App Erkältungstipps.

App des Tages IMDb 3.0: Mächtiges Filmlexikon Die iOS-App IMDb 3.0 ist da - mit runderneuerter Oberfläche und neuen Funktionen. Wir haben uns die App, die für Film-Fans ein Pflicht-Download ist,… App des Tages Mr. Reader: iPad-Newsreader im Test Mr. Reader ist ein äußerst flexibler Newsreader, mit dem Sie News auf dem iPad besonders bequem durchstöbern und weiterleiten können.

iPhone-App Wheelmap: Navi für Kinderwagen- und Rollstuhlfahrer Die iPhone-App Wheelmap zeigt für Orte in Ihrer Nähe, wie gut diese mit dem Kinderwagen, Rollstuhl bzw. Rollator zu erreichen sind. iPad-Apps Sechs Reader-Apps fürs iPad Das iPad eignet sich hervorragend als E-Book-Reader. Wir stellen die besten Apps vor.