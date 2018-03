Der Zugriff erfolgt wahlweise per Weboberfläche oder wie bei Web.de aus dem gleichen Stall mit einem kostenlosen Programm. Der sogenannte GMX Upload-Manager ist ein vollwertiger WebDAV-Client, der das GMX Mediacenter als eigenes Verzeichnis in den Windows-Explorer einbindet. Das Programm steht für die Windows-Betriebssysteme 2000, XP und Vista sowie Windows 7 (jeweils ausschließlich in der 32-Bit-Version) zur Verfügung und stellt für das GMX Mediacenter nahezu alle Explorer-Funktionen bereit. So kann man etwa Bilder bequem per Drag and drop in sein GMX Mediacenter verschieben oder Attachments vom Mediacenter auf die Festplatte übertragen.

Besonders praktisch bei Bildern: Diese lassen sich über eine Voransicht als Thumbnails betrachten und auch als Diashow abspielen. Auch das Bestellen von Papierabzügen über ein Onlinefotolabor klappt direkt aus dem GMX Mediacenter. Wem 1 GB Gratis-Speicher nicht ausreicht, der kann mit kostenpflichtigen Paketen Platz und Funktionalitäten aufstocken: So gibt's mit Promail 5 GB für 2,99 Euro monatlich; wer 4,99 Euro pro Monat investiert, bekommt mit Topmail 10 GB Volumen. Besonderheit hier: Wer sein Volumen ausgeschöpft hat, bekommt automatisch und kostenlos monatlich 100 MB obendrauf.

Speicher satt gibt's auch bei Internetprovider 1&1, der zusammen mit GMX und Web.de zur United-Internet-Gruppe gehört: Wer bei 1&1 einen Komplettanschluss bucht, bekommt vom Start weg 100 GB. Zugriff gibt's per Webinterface oder über einen kostenlosen Client. Etwas schade hingegen ist, dass Dateien lediglich eine Maximalgröße von 512 MB haben dürfen - damit ist die Sicherung der kompletten Festplatte ausgeschlossen, da diese als eine Image-Datei ausgeführt wird. Ansonsten aber ein Topdienst für Privatanwender.

Vorteile:

übersichtliche Struktur

intuitive Bedienung

Software zur Integration des Speichers als Netzlaufwerk

Dienst für Papierbilderabzüge

Ordnerfreigaben und MMS-Versand

keine automatische Synchronisation von Daten oder kompletten Festplatten

