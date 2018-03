Google Apps: Kalender, Notizen, Play

Google Kalender

Die App dient hauptsächlich zur Terminverwaltung und Organisation, zusätzlich können Sie sich an bestimmte Aktivitäten erinnern lassen. Standardmäßig stehen verschiedene Kalenderansichten (Monat, Woche und Tag) zur Verfügung, zudem ist es möglich, Termine aus Gmail wie z.B. Flüge oder Tischreservierungen schnell und einfach hinzuzufügen.

Außerdem lassen sich mit der Funktion „Ziele“ persönliche Aktivitäten wie „3 mal pro Woche Sport“ planen. Der Nutzer muss lediglich angeben, wie oft und zu welcher Tageszeit er was tun will. Den Rest erledigt die App. Praktisch ist, dass Google Kalender mit allen auf dem Smartphone vorhandenen Kalendern funktioniert, auch mit MS Exchange.



Google Notizen

Modernes Design und einfache Bedienung zeichnen die App Google Notizen aus. Der kostenlose Evernote-Konkurrent bietet zwar nicht ganz so viele Funktionen, reicht aber für den alltäglichen Gebrauch allemal.

Mit der App lassen sich handschriftliche Notizen schreiben oder auch per Spracheingabe erstellen, die dann automatisch in Text umgewandelt werden. Wer will, kann die Notizen mit Bildaufnahmen oder farbigen Hintergründen ergänzen. Alle Inhalte werden automatisch mit der Google- Cloud synchronisiert, sodass man jederzeit und von überall Zugriff hat. Sie können aber auch mit anderen geteilt werden.

Find My Device

Googles Gerätemanager ist auch als kostenlose App im Play Store erhältlich. Nutzer, die zwei Geräte mit Android-Betriebssystem besitzen, können das verlorene Exemplar per Handy-App orten, sperren, Daten aus der Ferne löschen oder das Smartphone in voller Lautstärke klingeln lassen.

Der genaue Standort des verlorenen Gerätes wird dabei auf einer Karte angezeigt. Voraussetzung ist, dass der Androide mit einem Google- Konto verknüpft ist, Netzzugriff hat und die Standortermittlung aktiviert ist. Natürlich muss das Telefon auch eingeschaltet sein. Alternativ funktioniert die Handyortung auch weiterhin über den Browser. Der Dienst und die gleichnamige App sind bisher nur in englischer Sprache verfügbar



Google News & Wetter

Die App versorgt Nutzer mit aktuellen Schlagzeilen aus aller Welt sowie regionalen Nachrichten und Wetterprognosen. Je nach Interesse lassen sich personalisierte Nachrichtenbereiche wie Mode oder Sport anlegen. Alle News sind in Form von Schlagzeilen hinterlegt, die zum Lesen angetippt werden.

Per Wisch gelangt man zum nächsten Artikel. Mittels AMP (Accelerated Mobile Pages) werden alle Artikel sofort geladen. Der Dienst greift eigenen Angaben zufolge auf rund 75 000 Publikationen zurück, 60 länderspezifische Versionen stehen zur Wahl. Für lokale News und Wetter muss der Standort-Zugriff aktiviert sein.

Google Play

Ob Spiele, Musik, Bücher, Filme oder Zeitschriften: Für jedes Interessengebiet stellt Google eine eigene App bereit, mit der sich Inhalte direkt aufs Smartphone holen lassen. Während viele Inhalte kostenlos verfügbar sind, wird für einige eine Gebühr fällig. Das Angebot ist sehr groß.

Bei Play Books beispielsweise gibt es über vier Millionen Bücher aus allen möglichen Kategorien zu entdecken – darunter auch beliebte Klassiker. Bei Play Musik stehen über 35 Millionen Songs zum Download bereit – um die zu nutzen, muss man allerdings Abonnent sein.

Mit Play Kiosk hat man Zugang zu Nachrichten, Zeitschriften und Fachpublikationen und mit Play Games kann man sogar live gegen seine Freunde zocken.



