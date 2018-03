© connect Google Chrome für Android ausprobiert

Der native Browser von Android 4 lässt eigentlich kaum Wünsche offen: er ist schnell, bietet Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz der persönlichen Daten (einige mehr als etwa der mobile Internet Explorer von Windows Phone 7) und eine intuitive Verwaltung von Tabs und Lesezeichen. Doch mit Chrome für Android setzt Google überall noch einen drauf: Internetseiten laden schneller, das Tab-Management ist noch übersichtlicher und die Verwaltung der Privatsphäre ist deutlich differenzierter. Doch am stärksten beeindruckt die Verbindung von Smartphone und Computer: nicht nur die Lesezeichen der PC-Version von Chrome werden innerhalb von Sekunden mit dem mobilen Gerät synchronisiert, sondern auch die geöffneten Tabs. Was mich auf meinem PC oder Laptop gerade interessiert, kann ich somit nahtlos in der U-Bahn weiterlesen. Google setzt hier neue Maßstäbe für mobile Browser - wovon allerdings nur eine sehr eingeschränkte Nutzergruppe profitiert. Der mobile Chrome ist nur für das Android 4-System erhältlich, das momentan auf den wenigsten Smartphones und Tablets installiert ist. Es bleibt zu hoffen, dass die Software schnell die Beta-Phase verlässt und dann für alle Android-Versionen verfügbar ist. Einen Ausblick auf das, was die Nutzer dann erwartet, geben wir hier:

Google hat Chrome für Android in einer ersten Beta-Version veröffentlicht. Wir haben den neuen Browser ausprobiert und zeigen, warum er besser ist als…

