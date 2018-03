Google Drive als Office-Suite für iOS

Unter Goolge Drive bietet der Suchmaschinengigant eine eigene, cloud-basierte Office-Suite an, die sich auch mit iPhone und iPad nutzen lässt.

Google Drive für iOS

Urteil

85% Bedienung

70% Erlernbarkeit

75% Kompatibilität

80% App-Design

Dokumente der integrierten Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Präsentations- und Geschäftsgrafik sowie Online-Formulare speichert man im Online-Speicher Google Drive. 5 GB sind gratis, zusätzlicher Speicher lässt sich kostenpflichtig hinzubuchen.

Text-Editoren für iPhone und iPad

Die Cloud-Suite kann Microsoft-Office-Dokumente importieren und dann in ihren eigenen Dateiformaten abspeichern. Komplexere Formatierungen und Funktionen werden nicht perfekt unterstützt, allerdings hat sich die Kompatibilität durch die Akquisition von Quickoffice stark verbessert.

Marktübersicht: 26 Cloudspeicher im Vergleich

Zum Bearbeiten der zu diesem Zeitpunkt bereits aus Microsoft Office konvertierten Dokumente bietet Google Gratis-Apps an - auch in iOS-Versionen je einmal fürs iPhone und fürs iPad. Eine nette Zugabe ist die Option, Dokumente via Google Drive mit Dritten zu teilen.

