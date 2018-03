Google I/O 2017: Die 5 wichtigsten Neuankündigungen

Android O, VR und Co: Die Google I/O 2017 startete mit einer Welle von Neuheiten. Wir fassen die wichtigsten News in Text und Video kurz zusammen.

© Screenshot: youtube.com/watch?v=Y2VF8tmLFHw Google I/O 2017: CEO Sundar Pichai eröffnete die Entwicklerkonferenz mit seiner Keynote.

​Die Google I/O 2017 ist Mittwochabend deutscher Zeit im kalifornischen Mountain View gestartet. Bis Freitag werden auf der Entwicklerkonferenz zahlreiche Panels zu den verschiedensten Google-Plattformen stattfinden. Den Startpunkt setzte CEO Sundair Pichai mit einer Keynote, in der er und einige weitere Google-Manager einen Überblick über aktuelle und künftige Produktentwicklungen gegeben haben. Die wichtigsten Neuankündigungen der Google I/O 2017 haben wir für Sie in dieser Übersicht zusammengefasst.​

1. Android O: Neue Details - Beta startet ab sofort

Die erste Preview auf Android O​ gewährte Google bereits im März. Nun gibt es weitere Details zum kommenden Android-Update. So will man diesmal die Punkte Akkulaufzeit, Sicherheit, Ladezeit und Stabilität in den Mittelpunkt rücken. Unter anderem sollen Geräte mit Android O doppelt so schnell booten und Apps schneller machen. Für mehr Sicherheit soll ab sofort Google Play Protect sorgen, das Apps und System nach Schadsoftware durchsucht und das Handy bei Verlust ortbar macht. Einen tieferen Blick in Android O Neuerungen geben wir in einem gesonderten Artikel.

Nexus- und Pixel-Besitzer dürfen sich zudem über den offiziellen Start der Android O Beta freuen. Google bietet dafür ab sofort wieder eine einfache Anmeldung über das Android Beta Programm. Berechtigt für die Teilname sind aktuell die Geräte Nexus 5X, Nexus 6P, Nexus Player, Pixel C, Pixel und Pixel XL.​

2. Google Assistant: Kamera-Suche und iPhone-Unterstützung

Wie schon im letzten Jahr nimmt das Thema künstliche Intelligenz auf der I/O 2017 eine zentrale Position ein und da vor allem der Google Assistant. Der smarte, digitale Assistent lernt künftig das Sehen dank der KI-gestützten Bilderkennungstechnologie Google Lens - ähnlich wie Samsungs Bixby Vision​. So soll es nun möglich sein, die Kamera auf ein Gebäude, ein Tier oder eine Pflanze zu richten und der Assistant liefert passende Informationen.

Und einen anderen praktischen Anwendungsfall demonstriert Google: Android-Nutzer können mit dem Google Lens gestützen Assistant nun auch WLAN-Zugangsdaten einscannen und das Smartphone wählt sich automatisch in das WLAN ein.

Auch iPhone- und iPad-Nutzer dürfen sich freuen, denn Google hat angekündigt, seinen Assistant auch für iOS zu launchen. Die App steht ab sofort in Apples iTunes App Store zum Download bereit.

3. Daydream: Standalone-VR-Headsets kommen, Support für das Galaxy S8

Auf der Google I/O 2016​ wurde Daydream groß angekündigt, doch seither hat sich nicht viel getan. Dennoch gibt Google nicht auf und hat für Ende 2017 den Release von Standalone-VR-Headsets für Daydream angekündigt, die weder Smartphone- noch PC-Anschluss benötigen sollen. Dank der WorldSense-Technologie aus Googles Project Tango sollen diese zudem den Raum ausmessen und virtuell darstellen können, so dass man sich ähnlich wie bei der HTC Vive​ auch in VR bewegen kann.

Im Sommer soll es zudem einen neuen Anschub für Daydream geben, was die unterstützten Smartphones angeht. Denn Google hat angekündigt, dass das Samsung Galaxy S8 und Galaxy S8 Plus​ durch ein Software-Update Daydream-kompatibel werden.

4. Google Home: Telefonie und weitere neue Funktionen

Nachdem Amazon mit Echo Show​ und Echo Look​ vorgelegt hatte, gibt es natürlich auch Neuerungen für Google Home. Wie das Alexa-Pendant kann der smarte Lautsprecher in den USA künftig auch kostenlose Telefonate führen. Diese werden anfangs jedoch nur ausgehend, nicht eingehend unterstützt.

Weitere Neuerungen umfassen die Sprachsteuerung von weiteren Diensten wie SoundCloud, Deezer, HBO now, Hulu und mehr. Zudem kann Google Home nun als Bluetooth-Speaker mit beliebigen Audio-Quellen gekoppelt werden.

5. Android GO und zwei Milliarden aktive Geräte

Nachdem es um Googles Android-One-Initiative für Entwicklungsländer eher ruhig geworden ist, plant das Unternehmen nun einen neuen Anlauf mit Android GO, das aktuell noch ein internes Google-Projekt ist. Dabei handelt es sich um eine für Low-End-Geräte spezialisierte Android-Version, die zudem für den Einsatz mit wenig Datenverbrauch optimiert wurde. Dazu gibt es eine spezielle Version des Google Play Store, die passende Apps anbietet.

Ziel wird es sein, mit Android GO die nächste Milliarde Android-Nutzer zu erreichen. Kein allzu unrealistisches Ziel, denn zu Beginn der Keynote hatte Sundar Pichai bereits bekanntgegeben, dass Android die Zahl von zwei Milliarden aktiven Geräten pro Monat überschritten habe - ein imposanter Erfolg.

Google I/O 2017 Keynote komplett auf YouTube

Dies war unser Überblick zu den wichtigsten Neuerungen. Sie wollen detailliert wissen, was Google am Mittwochabend vorgestellt wissen? Dann können Sie die Keynote zur Google I/O 2017​ auch komplett als YouTube-Video ansehen. Los geht es ab Minute 37:00.

