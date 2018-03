Google Maps auf Nokia

Google Maps mit GPS-Ortung: auf Nokia-Handys spielt das Programm seine Vorzüge voll aus.

© Archiv Bei der Suche in der Umgebung spielt Google Maps seine Vorzüge aus.

Google Maps fürs Handys gibt's kostenlos zum Download, wenn man die Seite www.google.de/gmm auf dem Handy aufruft. "Kostenlos" allerdings mit der Einschränkung, dass der Nutzer die Übertragung der Daten des Programms und nachher auch beim Betrieb übernehmen muss - am besten mit einem Datenpaket. Je nach Häufigkeit der Nutzung empfehlen sich hier 5 bis 100 Megabyte. Vor allem auf GPS-Handys wie dem N95 (oder mit einem Bluetooth-GPS-Empfänger) spielt das Programm seine Vorzüge voll aus und ermöglicht hier sogar die ständige Verfolgung der eigenen Position, wahlweise in Karten- oder Satellitenansicht.

© Archiv Die grobe Positionsangabe hilft im Alltag nur wenig.

Damit ist sogar fast eine passive Navigationslösung gegeben, sieht man einmal von der fehlenden Sprachausgabe und der stets gen Norden ausgerichteten Karte ab; auch kann sich die Datenübertragung während der Fahrt schnell auf ein paar Megabyte summieren. Ohne GPS dagegen sind die Nokia-Handys auf die Mobilfunkortung angewiesen, was mal mehr und mal weniger gut klappt - meist wird die gesamte Ortschaft als möglicher Aufenthaltsort markiert. Um Sonderziele in der Nähe zu suchen oder ohne langes Scrollen auf die eigene Umgebung zu springen, reicht die Genauigkeit jedoch aus. Auch Routenplanungsfunktionen sind an Bord.

