Google Now deaktivieren oder aktivieren: So geht's

Google Now nervt? Kein Problem: Der Dienst lässt sich ganz einfach deaktivieren - oder auch wieder aktivieren, wenn Sie der Google Such-App mit Informationes-Assistent doch nochmal eine Chance geben wollen. Wir zeigen Schritt für Schritt, wie Sie Google Now aktivieren bzw. deaktiveren.

Google Now zu deaktivieren, dafür gibt es gute Gründe. Google will mit Google Now eigentlich die Suche auf mobilen Geräten vereinfachen, egal ob Android oder iOS, ob Smartphone oder Tablet. Häufig gesuchte Informationen will Google Now selbständig einblenden, beispielsweise die Ergebnisse des Fußballvereins der Wahl. Oder wie im Beispiel oben die angenommene Dauer der Heimfahrt.

Genau das Beispiel zeigt aber auch die Kluft zwischen Theorie und Praxis: Google Now kann sich nicht vorstellen, das man den Heimweg zu Fuß oder mit Öffentlichen Verkehrsmitteln absolviert und schlägt mal wieder die Fahrt über die Bundesstraße vor.

Wer sich von den Karten also eher belästigt fühlt, kann Google Now einfach deaktivieren. Wir zeigen hier Schritt für Schritt, wie das mit einem Android-Gerät geht.

1. Schritt: Google Now aufrufen

Gehen Sie ins Menü mit allen installierten Apps. Wählen Sie dort Googles Such-App, die im Normalfall einfach Google heißt.

2. Schritt: Einstellungen aufrufen

Scrollen Sie hier soweit nach unten bis rechts unten im Display drei Punkte erscheinen, über die Sie die Einstellungen der App aufrufen können.

3. Schritt: Google Now deaktiveren

Hier können Sie nun rechts neben dem Eintrag "Google Now" den Dienst an- oder ausschalten. Die App fragt dann nochmal ab, ob Sie Google Now wirklich abschalten wollen.

Dabei wird auch abgefragt, ob der Standortverlauf deaktiviert werden soll. Genau mit diesem versucht Google, auf Ihr Verhalten zu schließen und beispielsweise Prognosen für die Dauer der Heimfahrt einzublenden. Klicken Sie hier auf deaktivieren. Über den beschriebenen Weg lässt sich Google Now dann jederzeit wieder aktivieren.

