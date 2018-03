Google Play Music im Test

© Google Play Music Google Play Music

Google Play Music hat einiges zu bieten: Die eigenen Songs, Musikstreaming aus der Cloud, personalisiertes Webradio und der Spontankauf im Online-Plattenshop sind auf dem Smartphone in einer Anwendung vereint.

Auch wenn das Bedienkonzept der Player-Apps für iOS und Android bisher nicht ganz aufgeht: Der Umgang im "All Inclusive"-Bereich klappte relativ problemlos. Teils war in der Streamingabteilung die gesuchte Funktion nicht direkt verfügbar oder nur über Android-Hardkey zu erreichen. Was zum offline Hören gespeichert wurde, erkennt man an einer orange-gefärbten "Stecknadel". Die Basisfunktionen für die Wiedergabe und die Titelauswahl inklusive Playlistverwaltung sind integriert.

Wie bei Deezer kann als Ergänzung die eigene Musiksammlung über die Browser-Version in die Cloud hochgeladen werden. In den Praxistests lief das Live-Streaming via Mobilfunk nicht ganz ohne Buffer-Zwangspausen. Doch offline war klanglich gute Laune angesagt. "Jetzt anhören" ist durchaus wörtlich zu nehmen.

Pro

universellstes Musikangebot, das in einer App vereint ist

sinnvolle Einstellmöglichkeiten (Audioqualität, etc.)

Upload der eigenen Musiksammlung in die Cloud möglich

relativ frische, klare, etwas schlankere Musikwiedergabe

Contra

kein Extra-Schalter für Offline-Modus zum Musikhören ohne mobiles Internet

Bedienung könnte einfacher und einheitlicher sein

im Praxistest stockte das Live-Streaming via Mobilfunk manchmal keine App für Windows Phone und Blackberry

