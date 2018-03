© connect Google Sprachsteuerung

Selbst auf einem handlichen Tablet wie dem Google Nexus 7 ist eine Bildschirmtastatur bestenfalls die zweitbeste Lösung. Viel bequemer ist die Eingabe per Sprachsteuerung. Das gilt noch vielmehr für Smartphones.

Android- und iOS-App So funktioniert Google Now

Doch bislang treiben Spracherkennungsfunktionen dem Nutzer meist nur die Zornesröte ins Gesicht. Ist Googles Lösung besser als die der Konkurrenz? Wir haben das anhand der offiziellen Liste von Sprachbefehlen mit einem Google Nexus 7 überprüft.

Sprachfunktion starten

Aufgerufen wird die Sprachsteuerung, in dem Sie auf das Google-Symbol "g" links oben tippen. Alternativ können Sie auch das Google-Widget oder die Apps "Google" bzw. "Sprachsuche" verwenden. Auf dem Smartphone können Sie durch Halten der Home-Taste die Google-Suche aufrufen. Das Mikrofon-Symbol startet die Spracherkennung.

Doch welche Befehle versteht die Google Spracherkennung? Wir haben die Wesentlichen ausprobiert und zeigen Ihnen, worauf Sie beim Dialog mit Ihrem Android-Gerät achten müssen.

Konkret zeigen wir Ihnen in der folgenden Galerie wie Sie per Sprachtsteuerung Apps starten, Termine anlegen, die Navigation starten, etwas auf Goolge+ posten, Webseiten öffnen, E-Mails versenden, Notizen erstellen, den Wecker einstellen den Musicplayer steuern und im Web suchen Und was in unserem Test einfach nicht klappen wollte.

