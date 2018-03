Google Umfrage-App: So verdienen Sie Play Store Guthaben

© Google / Screenshot & Montage: connect.de Mit der Google Umfrage-App können Sie bequem am Smartphone ein wenig Geld für den Play Store verdienen.

Wer sich schnell etwas Guthaben für den Google Play Store dazuverdienen will, sollte sich als Trick die Google Umfrage-App näher ansehen. Die kostenlose App ist für Android verfügbar und bietet ein verlockendes Angebot: Geld für die Teilnahme an Umfragen.

Den Verdienst aus der Google Umfrage-App kann man sich zwar nicht auszahlen lassen, er wird dem Teilnehmer jedoch als Guthaben im Google Play Store gutgeschrieben. Die Belohnung kann je nach Umfang der Umfrage bis zu 0,75 Euro betragen. Die Umfrage-App ist also ein guter Trick, um sich den Kauf von Apps, Musik, Büchern oder Filmen zu finanzieren - oder sich aktuell in Pokémon GO via In-App-Kauf im Item Shop zu bedienen.

Wie viel lässt sich mit Google Umfragen verdienen? In unserem Feldversuch kamen wir auf einen Umsatz von etwa 15 Euro im Jahr. Damit lassen sich schon einige Apps oder Filme im Play Store bezahlen.



Doch woher kommen eigentlich die Fragen? Hinter der Umfrage-App verbirgt sich das Angebot Google Consumer Surveys, über das Unternehmen zielgerichtete Marktforschung betreiben können. Die dort erstellten Umfragen landen in der App. Auch Google selbst nutzt die App, um seine Dienste zu verbessern. So erhalten Nutzer beispielsweise häufig Fragen zu besuchten Orten oder angesehenen YouTube-Videos.

Google Umfrage-App: Erste Schritte

In unserer Galerie zeigen wir die ersten Schritte in der Google Umfrage-App - von der Installation bis zur ersten Umfrage:

Voraussetzungen: Keine Google Umfrage-App für das iPhone

Die aktuelle Version der Google Umfrage-App benötigt Android 4.0 oder höher. Eine Version für iOS gibt es bisher nicht - iPhone-Nutzer sind also leider außen vor.

Datenschutz als Knackpunkt

Die Google Umfrage-App verschleiert es nicht: Hier wird der Nutzer dafür bezahlt, eigene Daten in der Form von Antworten herauszugeben. Dass die Daten nur anonymisiert weitergegeben werden, dürfte dabei als Beruhigung nicht allen Nutzern genügen. Wer Datenschutzbedenken hat, sollte die App daher meiden.

Keine Umfragen?

Laut offizieller Beschreibung soll es über die Google Umfrage-App etwa eine Umfrage pro Woche geben. Viele Nutzer beklagen aber, dass es weit weniger seien, und versuchen mit angblichen Hacks und Tricks mehr Teilnahmen zu erlangen. Am zielführendsten ist es jedoch unseren Erfahrungen nach, die angebotenen Umfragen stets genau durchzulesen und gewissenhaft zu beantworten. Denn Google erkennt schnell, wer nur blind Antworten ankreuzt und sich so in Widersprüche verstrickt. Entsprechende Accounts werden dann weniger berücksichtigt.

