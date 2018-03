Grand Theft Auto Vice City auf iPhone und iPad

Rockstar hat Grand Theft Auto: Vice City für iPhone, iPad und iPod Touch portiert. Wir haben uns den alles andere als jugendfreien Klassiker, den es in Kürze auch für Android geben wird, angesehen.

Faktbox

Name: Grand Theft Auto: Vice City

Version: 1.0

Betriebssystem: iOS

Download-Link: iTunes

Lust auf eine Karriere als Ganove? In Grand Theft Auto: Vice City (GTA VC) managen Sie die Karriere von Tommy Vercetti, der sich vom kleinen Laufburschen zum Boss der Unterwelt von Vice City entwickelt. Dazu nehmen Sie Aufträge an, deren erfolgreiche Erledigung Ihnen zwar Geld und die Anerkennung in der Szene sichern - aber eben auch die Aufmerksamkeit der Polizei.

Die Bewegungsfreiheit in der 3D-Welt ist enorm, verschiedene Fortbewegungsmittel und Waffen sorgen für zusätzliche Abwechslung. Hinzu kommen der exzellente Soundtrack und jede Menge Witz.

GTA VC erschien zwar schon 2002 für Spielekonsolen, hat aber nichts von seinem Unterhaltungswert eingebüßt. Im Gegenteil: Vielleicht liegt es an unserer verblassenden Erinnerung, aber wir haben GTA VC längst nicht so farbenprächtig im Gedächtnis, wie es sich auf dem Retina-Display unseres iPads präsentiert.

Im Vergleich mit dem zuvor portierten GTA 3 bietet GTA VC deutlich mehr Inhalt und eine größere Auswahl an Fahrzeugen und Waffen. Neben Autos und Booten gibt es auch Hubschrauber und Flugzeuge. Motorräder bieten mehr Schussfreiheit, können Sie hier doch auch nach vorne schießen.

Steuerung: Ideal für große Touchscreens

Der Erwerb von Immobilien ist nicht nur die Grundlage für einige Aufträge. In den Immobilien können Sie auch Spielstände abspeichern, was die Anfahrt zum nächsten Tatort verkürzt. Außerdem stehen Verkleidungen zur Verfügung, mit denen Sie den Fahndungsdruck verringern können.

An der Steuerung von GTA VC hat sich gegenüber GTA 3 nichts geändert, sieht man einmal davon ab, dass sich Ziele besser aufschalten lassen. Nach wie vor sind uns iPhone und iPod Touch aber etwas zu klein, um das Spiel bequem steuern zu können. Auf einem iPad macht es deutlich mehr Spaß.

Was uns ein bisschen stört ist, dass zumindest die iOS-Version etwas mit Passanten geizt. Das ist aber nicht dramatisch, lässt sich eventuell noch durch Updates verbessern und entlastet ältere Mobilgeräte. Apropos: Ein iPhone 4, ein iPad 2, iPad mini oder ein iPod Touch 4G sollte es mindestens sein, damit GTA VC anständig läuft.

Preis und Verfügbarkeit

Grand Theft Auto: Vice City ist in Apples App Store für 4,49 Euro erhältlich. Die Android-Version soll in wenigen Tagen via Google Play erhältlich sein.

