Strom sparen, Strahlung senken

Die Zeiten, in denen "Öko" in den Köpfen vieler Zeitgenossen noch für Weltfremdheit stand, sind endgültig vorbei. Wer heute ein Produkt auf den Markt bringt, ohne sich vorher über dessen Energieeffizienz und Umweltverträglichkeit Gedanken zu machen, ist schlicht nicht mehr up to date.

Auch die Hersteller von DECT-Telefonen wollen da nicht zurückstehen und bringen Geräte mit Öko-Label, das in diesem Fall gleich an zwei Stellen greift. Zum einen sollte ein Schnurlostelefon wie alle elektrischen Geräte natürlich möglichst wenig Energie verbrauchen - das schont die Umwelt und zugleich den Geldbeutel des Kunden.

Zum zweiten sollte es nicht allzu viel elektromagnetische Strahlung abgeben. Zwar ist deren Schädlichkeit keinesfalls wissenschaftlich bewiesen, trotzdem fordern Verbraucher verstärkt strahlungsreduzierte Telefone. Lesen Sie auf den folgenden Seiten, welche Lösungen die Hersteller zu bieten haben.

