Datenroaming: Keine Horrorrechnung im Urlaub

Smartphones, Netbooks und Tablet-PCs erfreuen ihre Besitzer jeden Tag aufs neue. Damit die Freude auch auf Reisen währt, braucht man für die Datenfresser allerdings geeignete Tarife.

Innerhalb der Landesgrenzen steigt die Zahl der günstigen Datenflats fast täglich, doch wie sieht's für Reisende aus, die ihre mobilen Gefährten im Ausland online bringen wollen.

EU macht Druck

Immer besser: Langsam erkennen die Mobilfunker, dass sie mit unverschämt hohen Preisen die Kundschaft nicht zum Datenroamen bewegen können. Zum anderen ist den Anbietern die EU auf den Fersen: So tritt die Kommissarin Neelie Kroes in die Fußstapfen der resoluten Viviane Reding und will bis 2015 nicht nur die Roaminggebühren für Handytelefonate in der EU kappen, sondern auch die Kosten fürs Datenroaming an die nationalen Datenpreise angleichen.

Die ersten Richtlinien wurden im letzten Sommer gesetzt: Laut Verordnung liegt die Obergrenze für Datenkosten im EU-Ausland bei 59,50 Euro. Dass trotz der Kostenbremse Handlungsbedarf besteht, zeigt eine Umfrage, die die Kommission letzten Herbst unter 26 500 Bürgern aus allen 27 EU-Mitgliedsstaaten durchgeführt hat: Nur 19 Prozent halten die Datenpreise im Ausland für angemessen.

Lesen Sie in der Bildergalerie, welche Datentarife die Netzbetreiber fürs Ausland anbieten und welche günstigen Alternativen es gibt.

